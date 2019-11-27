KARABÜK Muhtarları akraba olan komşu köylerin su kavgası

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İSKİ'den "yüzde 80 zam" iddialarına yanıt: Artış değil indirim yapıldı

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