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Karabük muhtarları akraba olan komşu köylerin su kavgası
6 saat önce
KARABÜK Muhtarları akraba olan komşu köylerin su kavgası.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:10 Kaynak: DHA
KARABÜK Muhtarları akraba olan komşu köylerin su kavgası
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