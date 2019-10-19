Son Dakika Haberleri: Karabük öğrenciye çarptı, otomobilini park edip kaçtı
Son Dakika Güncel Karabük öğrenciye çarptı, otomobilini park edip kaçtı

Karabük öğrenciye çarptı, otomobilini park edip kaçtı

1 saat önce

Öğrenciye çarptı, otomobilini park edip kaçtıKARABÜK'te, yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi N.G'ye otomobil çarptı.

Öğrenciye çarptı, otomobilini park edip kaçtı

KARABÜK'te, yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi N.G'ye otomobil çarptı. N.G, yola düşerek yaralanırken, sürücü ise otomobilini 15 metre uzaklıkta park edip kaçtı.

Kaza, akşam saatlerinde 100.Yıl Mahallesi 1002 Nolu Caddede meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Karabük Üniversitesi öğrencisi N.G.?ye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan N.G, yaralandı. Sürücü ise otomobilini 15 metre uzaklıkta boş araziye park edip kaçtı. Gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan N.G, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. N.G.?nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Polis, kapıları kilitli, sol ön camı açık olan otomobilde inceleme yaparken kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Karabük öğrenciye çarptı, otomobilini park edip kaçtı

Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:31 Kaynak: DHA
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