Karabük ormanlarındaki yaban çeşitliliği fotokapanla görüntülendi - Son Dakika
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Karabük ormanlarındaki yaban çeşitliliği fotokapanla görüntülendi

30.07.2022 17:16

Karabük ormanlarındaki yaban çeşitliliği fotokapanla görüntülendi Karabük'te bir doğasever ormana kurduğu fotokapanla çok sayıda yaban hayvanlarını görüntüledi.

Karabük ormanlarındaki yaban çeşitliliği fotokapanla görüntülendi

KARABÜK - Karabük'te bir doğasever ormana kurduğu fotokapanla çok sayıda yaban hayvanlarını görüntüledi.

Bir doğasever yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla ormanlık alana fotokapan yerleştirdi. Görüntülere nesli tükenmek üzere olan vaşak, ayı, karaca, tilki, domuz, dağ tavşanı gibi yaban hayvanları takıldı.

Acil korunması gereken 100 sıcak noktalardan biri olan Karabük Ormanlarına kurulan fotokapanlar bölgenin yaban hayatı çeşitliliğini gözler önüne seriyor.

YORUMLAR
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Karabük'te ağaç dalına konan arılar kovana alındı Karabük'te ağaç dalına konan arılar kovana alındı Başkan Ertuğrul'dan Eflani'ye kurulacak orman işletmede emeği geçenlere teşekkür Başkan Ertuğrul'dan Eflani'ye kurulacak orman işletmede emeği geçenlere teşekkür
Kaynak: İHA

Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük ormanlarındaki yaban çeşitliliği fotokapanla görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük ormanlarındaki yaban çeşitliliği fotokapanla görüntülendi - Son Dakika
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