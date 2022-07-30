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Bir doğasever yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla ormanlık alana fotokapan yerleştirdi. Görüntülere nesli tükenmek üzere olan vaşak, ayı, karaca, tilki, domuz, dağ tavşanı gibi yaban hayvanları takıldı.

Kaynak: İHA

Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karabük ormanlarındaki yaban çeşitliliği fotokapanla görüntülendi - Son Dakika

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