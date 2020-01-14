Karabük oto döşemeci ve araç yandı, çalışan yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karabük oto döşemeci ve araç yandı, çalışan yaralandı - Son Dakika

Karabük oto döşemeci ve araç yandı, çalışan yaralandı

6 saat önce

Oto döşemeci ve araç yandı, çalışan yaralandıKARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde oto döşemecide çıkan yangında bir iş yeri çalışanı müşteriye ait aracı kurtarmak isterken kolunun yanması sonucu yaralandı.

Karabük oto döşemeci ve araç yandı, çalışan yaralandı, System.String[]

Oto döşemeci ve araç yandı, çalışan yaralandı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde oto döşemecide çıkan yangında bir iş yeri çalışanı müşteriye ait aracı kurtarmak isterken kolunun yanması sonucu yaralandı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, iş yeri ve 1 araç yandı.

Yangın, gece saatlerinde Ermersa Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren Seyfettin Dingil'e ait döşemecide çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangını duyup gelen iş yeri çalışanı Tunay Alper, müşteriye ait aracı kurtarmak isterken sol kolundan yanarak yaralandı. Tunay Alper, ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası yangın söndürülürken, iş yeri ve müşteriye ait bir hafif ticari araç yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Safranbolu, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Niğde'de iki katlı evde çıkan yangında 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Dalila Jakupovic, nefes almakta zorlanınca maçı yarıda bıraktı İdrarını tutamayınca yangın çıktı! Talihsiz adam feci şekilde can verdi Eşini budama bıçağı ile öldüren sanığın savunması 'pes' dedirtti: Bana haksızlık ediliyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 20:05:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Karabük oto döşemeci ve araç yandı, çalışan yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]