KARABÜK Otomobil istinat duvarına çarptı Melek öldü, anne ve babası yaralandı
1 saat önce
Otomobil istinat duvarına çarptı Melek öldü, anne ve babası yaralandıKarabük'te, sürücüsünün kontrolünden çıkıp istinat duvarına çarpan otomobildeki Melek Benli (20) öldü, anne ve babası ise yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:00 Kaynak: DHA
Otomobil istinat duvarına çarptı Melek öldü, anne ve babası yaralandı Karabük
'te, sürücüsünün kontrolünden çıkıp istinat duvarına çarpan otomobildeki Melek Benli (20) öldü, anne ve babası ise yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Karabük- Zonguldak
karayolu Yassıkaya mevkiinde meydana geldi. Karabük yönüne giden Mehmet Benli
(54), yönetimindeki 78 SB 794 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü kaybetti. Otomobil, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada Mehmet Benli ile eşi Kezban (45) ve kızları Melek Benli yaralandı. Çağırılan ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Melek Benli, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
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