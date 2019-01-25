Karabük Otomobil Su Kanalında Askıda Kaldı
1 saat önce
Otomobil su kanalında askıda kaldıKarabük'te, yol ortasında bulunan yaklaşık 1.5 metre derinliğindeki su kanalının duvarları arasında askıda kalan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Otomobil su kanalında askıda kaldı Karabük
'te, yol ortasında bulunan yaklaşık 1.5 metre derinliğindeki su kanalının duvarları arasında askıda kalan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, sabah saatlerinde Aydınlıkevler Mahallesi Tevfik Fikret
Caddesi'nde meydana geldi. Faruk Akgül idaresindeki 78 AAD 813 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkuluklara çarptı. Yaklaşık 1,5 metrelik su kanalı duvarlarlarının arasında askıda kalan otomobilin sürücüsü kazayı yaralanmadan atlattı. Sürücü Akgül, gelen polise buz tutan yolda otomobilini kaydırması sonucu kontrolden çıkarak kaza yaptığını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:48 Kaynak: DHA
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