KARABÜK Otomobil TIR'a çarptı: 2 yaralı

Otomobil TIR'a çarptı: 2 yaralıKARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, otomobilin kavşakta TIR'a çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.Kaza, saat 15.30 sıralarında Karabük'Kastamonu yolu Bostanbükü köyü mevkiindeki kavşakta meydana geldi. Karabük yönüne gelen Mustafa Süel(73) idaresindeki 78 AAE 198 plakalı otomobil kavşakta Mehmet Büyükşahin idaresindeki 06 JTA 81 plakalı TIR'a yandan çarptı. Ön kısmı dorsenin altına giren otomobilde sürücü ve yanındaki Elanur Alparan(8) yaralandı. Olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarıldı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Bazı meraklı vatandaşların yağan yağmurun altında cep telefonlarıyla çekim yapmaya çalışması dikkat çekti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.