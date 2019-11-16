Son Dakika Haberleri: Karabük otomobilin çarptığı kadının çalan telefonuna polis cevap verdi
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Karabük otomobilin çarptığı kadının çalan telefonuna polis cevap verdi

6 saat önce

Otomobilin çarptığı kadının çalan telefonuna polis cevap verdiKARABÜK,(DHA) - KARABÜK'te yolun karşısına geçmek isteyen Feride Akyüz (55), otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Otomobilin çarptığı kadının çalan telefonuna polis cevap verdi

KARABÜK,(DHA) - KARABÜK'te yolun karşısına geçmek isteyen Feride Akyüz (55), otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Akyüz'ün olay yerinde çalan cep telefonunu açan polis memuru, kızına durumunun iyi olduğunu söyledi.

Kaza, akşam saatlerinde Karabük- Safranbolu yolu 100.Yıl Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ramazan Oktay idaresindeki 34 ZJ 1618 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Feride Akyüz'e çarptı. Yola savrulan Feride Akyüz, yaralandı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Feride Akyüz, ambulansla Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ekiplerinin inceleme yaptığı sırada Feride Akyüz'ün cep telefonu çaldı. Telefonu açan polis memuru, arayan kızına Feride Akyüz'ün kaza geçirdiğini, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karabük otomobilin çarptığı kadının çalan telefonuna polis cevap verdi

Karabük, Polis, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:47 Kaynak: DHA
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