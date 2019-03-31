Karabük Oylarını Kullandıktan Sonra Piknik Yaptılar
2 saat önce
Karabük'te, oy kullandıktan sonra şehir parkına akın eden vatandaşlar mangal yaptı.
Karabük
'te, oy kullandıktan sonra şehir parkına akın eden vatandaşlar mangal yaptı.
Kentte yaşayan ve yerel seçim için sandık başına giden vatandaşlar oylarını kullandıktan sonra şehir parkına akın etti. Yüzlerce vatandaş mangalda sucukları ve etleri pişirip aileleri ve dostlarıyla yedi. Parka gelenlerden bazıları yürüyüşe çıkarken, bazıları da yakınında oturdukları yapay şelalenin sesini dinledi. Vatandaşlar seçim günü güzel havanın tadını doyasıya çıkardı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:52 Kaynak: DHA
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