Karabük Özel İdare 2020 hedeflerini aştı - Son Dakika

Karabük Özel İdare 2020 hedeflerini aştı

02.11.2020 15:20
Karabük Özel İdare 2020 hedeflerini aştı, System.String[]

Karabük İl Genel Meclisi Kasım Ayı Meclis Toplantısı İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, başkanlığında yapıldı.

Karabük İl Genel Meclisi Kasım Ayı Meclis Toplantısı İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, başkanlığında yapıldı.

İl Genel Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda konuşan Başkan Yıldırım, İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

Bu yılki asfalt sezonunun sonuna gelindiğini ifade eden Yıldırım, "Bazı ilçelerimizde birkaç köyümüze ek program dahilinde yapılacak küçük ilaveler dışında köy asfaltlarımızı tamamlamış durumdayız. Keltepe Kayak Merkezi yolumuzun asfaltı da bitmek üzere. Kayak merkezi otopark alanı ve kayak merkezimizden Karaağaç köyümüze 700 metre mesafeye kadar sıcak asfalt yapılmış durumdadır. Hava durumu müsaade ettiğinde 5-6 günlük çalışma ile 2020 yılı programlarımızın tamamını bitirmiş ve halkımızın hizmetine sunmuş olacağız" dedi.

Geçen yıl Karabük ve bölgenin en büyük asfalt plentini kurduklarını hatırlatan Yıldırım, "2 yıldır da asfalt plentimiz ile 220 kilometre asfalt yapabilmenin haklı gururunu yaşıyoruz. 2018 yılında müteahhit firma ile başladığımız sıcak asfalt çalışmasını da son 2 yıldır kendi makine parkımızdaki araç-gereçlerle yapmaktayız ve kullanılan malzemenin önemli bir kısmını da kendimiz üretmekteyiz. Bu yılda idaremiz tarafından program dahilinde köy yollarımız için 97 kilometre asfalt serimi gerçekleştirilmiş, alt yapısı hazır hale getirilen Keltepe Kayak Merkezi yolu dahil 115 kilometreye yakın bir asfalt için 125 bin ton asfalt serimi gerçekleştirilmiş olacaktır. Bu çalışmalar ile sıcak asfalt konusunda Özel İdaremiz olarak 2020 yılı hedefimizi aşmış bulunuyoruz. Kısa sürede bu çalışmaları gerçekleştiren özverili ve yoğun gayretleri olan İl Özel İdaresi çalışanlarımıza, Genel Sekreterimizden şoförlerimize kadar ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

2021 yılı bütçesi 55 milyar lira

Toplantıda İl Özel İdaresi 2021 yılı bütçesiyle ilgili de açıklama yapan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Kasım ayları diğer idarelerde olduğu gibi İl Genel Meclisimizce bir sonraki yılın, 2021 yılı bütçesinin görüşülüp karara bağlanacağı aydır. Valiliğimizden gelen teklife göre 2021 yılı bütçemiz 55 milyon TL'dir. Makine parkımızı yenilediğimizden dolayı biraz borçlarımız var ama artık önceki yıllara göre daha az taksitlerimiz olacak. Yaklaşık 3 yıl sonra borçlarımız sona yaklaşmış olacak. 2021 yılı bütçe görüşmelerimiz de bu konuları hep birlikte değerlendireceğiz inşallah. 2021 yılı bütçemizin halkımız, idaremiz ve Karabük için şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle Karabük ilimiz ve köylerimize hizmet noktasında, daha iyi hizmet edebilmenin yollarını arayan değerli İl Genel Meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan hibe yardım olarak geçtiğimiz ay duyurusunu yaptığımız iki adet araç alımı ve çöp konteyneri alımı için İl Özel İdaremize 1 milyon 765 bin TL hibe yardım yazıları idaremize gelmiştir. Kanal açma aracı, vidanjör alımı için 880 bin TL, 13 bin litre kapasiteli arazöz aracı temiz su tankeri için 660 bin TL, çöp konteyner alımı için 225 bin TL olmak üzere 1 milyon 765 bin TL hibe yardım yapılmasıyla ilgili resmi yazılar idaremize tebliğ edilmiştir." - KARABÜK

Karabük Özel İdare 2020 hedeflerini aştı
Karabük Özel İdare 2020 hedeflerini aştı

Meclis Başkanı, Türk Lirası, Karabük, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karabük Özel İdare 2020 hedeflerini aştı - Son Dakika


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