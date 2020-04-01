Karabük Özel İdare'den dezenfekte çalışmaları - Son Dakika

Karabük İl Özel İdaresi tarafından merkez ve Hamzalar mevkisinde bulunan ek binalarda yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında viral enfeksiyon ve salgın hastalıklara karşı ilaçlama çalışması yapıldı.



İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, korona virüs tehdidine karşı en başından beri Karabük İl Özel İdaresi olarak tedbirleri aldıklarını söyledi.



Uzun, "Geçtiğimiz günlerde yaptığımız gibi bugünde alınan önlemler doğrultusunda merkez ve Hamzalar mevkiinde bulunan ek hizmet binamızda ilaçlama yaparak çalışma alanlarımız tekrar dezenfekte edildi" dedi.



Uzun, devletin ve il bazında valiliğin aldığı önlemlere vatandaşlar olarak bizlerinde harfiyen uyması gerektiğini, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması, sosyal mesafeye uyulması ve kişisel temizliğe dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. - KARABÜK