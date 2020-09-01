Karabük Özel İdarede hedef kendi imkanlarıyla iş yapmak - Son Dakika

Karabük Özel İdarede hedef kendi imkanlarıyla iş yapmak

Karabük İl Genel Meclisi Eylül Ayı Meclis Toplantısı İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, başkanlığında yapıldı.

Karabük Özel İdarede hedef kendi imkanlarıyla iş yapmak, System.String[]

Karabük İl Genel Meclisi Eylül Ayı Meclis Toplantısı İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, başkanlığında yapıldı.

İl Genel Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda konuşan Meclis Başkanı Yıldırım, Karabük İl Genel Meclis üyelerimizi ile birlikte Özel İdarenin tüm işlerini kendi imkanları ile yapabilecek konuma ulaşmasını hedeflediklerini belirtti.

Son yıllarda iki adet taş kırma makinesi, seyyar konkasör alımı gerçekleştirildiğini, son 3 yılda 1,2 milyon ton sarı malzeme üretiminin bu makinelerle yapıldığını ifade eden Yıldırım, "Eskiden ilçe başına 10 bin ton malzeme bulamazken bugün ilçe başına 50-60 bin ton sarı malzeme temin ediyoruz. Eskiden bir adet olan çöp toplama aracımız, idaremizin satın aldığı ve bakanlıktan alınan hibe ile 9 adede çıkarılmıştır. Bununla birlikte il genelinde yalnızca merkezi olan 5 köyümüzde çöpler toplanırken bugün 277 köyümüzün bu sene sonunda inşallah tamamında 3 bin 500 çöp konteynerimiz ile çöpler Özel İdaremize bağlı personellerimiz tarafından toplanmakta olacaktır. Yine İl Genel Meclisimizin almış olduğu kararlar ile greyder, ekskavatör, pikap, kamyon, silindir, arazöz, otobüs, yükleyiciler olmak üzere 63 adet iş makinesi ve araç alınarak makine parkı güçlendirilmiştir. 2019 yılında ise, sıcak asfalt plentimiz kurulmuş, asfalt finişheri, asfalt silindirleri satın alınarak sıcak asfaltı kendi imkanlarımız ile yapabilecek seviyeye ulaşmıştır. Makine parkımızın güçlendirilmesi, sıcak asfalt plentinin kurulması ve asfaltın idaremize ait kamyonlar, finişher ve silindirler ile yapılması ile ilgili kararlarımız sonrasında, 2019 ve 2020 yılında 100'er kilometreden fazla sıcak asfalt yapımı merkez ve ilçe köy yollarımızda tamamlanmış ve tamamlanacaktır" dedi.

"Eksikliklerimizi tamamlayacağız"

Bütçesi ve nüfusu kendilerinden 3 kat büyük olan iller ile aynı miktarda sıcak asfalt yaptıklarını aktaran Yıldırım, "Bu güzel hizmeti Karabüklü hemşehrilerimize sunmuş olduk. Son yıllarda İl Genel Meclisimizin almış olduğu kararlar ve bu kararlarımızın idaremizce başarılı bir şekilde uygulanması sonucu; çöp toplama, sıcak asfalt yapımı, asfaltların tamirinin yapılması, taş kırma, seyyar konkasörlerimiz ile sarı malzeme ihtiyacımızın büyük bir bölümünün kendi imkanlarımız ile üretilmesi ve makine parkımızın güçlendirilmesi sağlanmıştır. Tabii ki eksikliklerimiz var. İnşallah bu eksiklikleri de peyderpey hep beraber tamamlayacağız" diye konuştu.

Keltepe Kayak Merkezi'nin Karabük'ün ve bölgenin yeni turizm merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı ve işletilmesi sağlanan Keltepe Kayak Merkezimize İl Özel İdaremiz tarafından destekler sağlanmış ve sağlanmaya devam edilmektedir. Geçtiğimiz yıl 3 milyon lira hibe, 3 milyon lira borçlanma yapılarak yapımına başlanan Keltepe Kayak Merkezi sıcak asfalt ve istinat duvarlarının yapımında 20 kilometrelik sıcak asfaltın 11,5 kilometresi ile yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda istinat duvarları yapımı tamamlanmış, bu yıl da istinat duvarlarının bulunduğu köy mahalle geçişlerine ait 2 kilometrelik kısım ile Keltepe Kayak Merkezi yolunun Karaağaç köyümüzden sonraki kısımları sıcak asfalt yapılarak tamamlanacaktır. Ayrıca Karabük Keltepe Kayak Merkezimizin bin 200 metre uzunluğundaki pistlerin düzenlenmesi, çevre düzenlemesi, otopark ve yol genişletmenin yanı sıra tesise Baby-Lift acemi pisti kurulumu, kar motoru alımları konusunda eksikliklerin tamamlanmasına katkıda bulunulmuştur. İl Özel İdaresi olarak Karabük'ümüzün turizmine büyük katkı sağlayacak olan Karabük Keltepe Kayak Merkezimizde önemli çalışmalar gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam edeceğiz."

"2020 yılında sıcak asfalt programımızın yüzde 50'sini gerçekleştirdik"

Asfalt sezonun da devam ettiğini ve yüzde 50'lik kısmın tamamlandığını açıklayan Başkan Yıldırım, "2020 yılının 110 kilometrelik sıcak asfalt programımızın yaklaşık yüzde 50'sini gerçekleştirmiş durumdayız. Malzeme temini ile ilgili biraz sıkıntılarımız oldu. Ancak çok şükür bu sıkıntılarımızı giderdik, daha önümüzde eylül-ekim-kasım olarak üç ayımız var. Bu yılki programımızı rahat bir şekilde tamamlamayı hedefliyoruz. Yine hizmetlerimizi bir an önce bitirebilmek amacıyla Keltepe Kayak Merkezi yolumuzun bu sene tamamlanacak kısımlarını sıcak asfalt yapmak ve İdaremizin diğer programlarında kullanmak üzere 6 adet kamyon kiralama yoluna giderek kamyon sayımızı 26'ya ulaştırdık" ifadelerine yer verdi. - KARABÜK

Meclis Başkanı, Karabük, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 19:34 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karabük Özel İdarede hedef kendi imkanlarıyla iş yapmak - Son Dakika

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