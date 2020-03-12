KARABÜK Pizzacıda çalışan eşini vurdu - Son Dakika

Pizzacıda çalışan eşini vurdu

KARABÜK'te, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan A.Y. (41), eşi Vildan Y.'yi (37) çalıştığı pizza dükkanında tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Olay, gece saatlerinde Yeşil Mahalle Yonca Sokak'ta meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan A.Y., eşi Vildan Y.'nin çalıştığı pizza dükkanına geldi. A.Y., burada eşi Vildan Y.'ye tabancayla ateş etti. Başına kurşun isabet eden Vildan Y. kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Vildan Y., ambulansla kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Olay sonrası kaçan A.Y., polisin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.