KARABÜK Pizzacıda çalışan eşini vurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel KARABÜK Pizzacıda çalışan eşini vurdu - Son Dakika

KARABÜK Pizzacıda çalışan eşini vurdu

6 saat önce

Pizzacıda çalışan eşini vurduKARABÜK'te, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan A.Y. (41), eşi Vildan Y.'yi (37) çalıştığı pizza dükkanında tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Pizzacıda çalışan eşini vurdu

KARABÜK'te, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan A.Y. (41), eşi Vildan Y.'yi (37) çalıştığı pizza dükkanında tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Olay, gece saatlerinde Yeşil Mahalle Yonca Sokak'ta meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan A.Y., eşi Vildan Y.'nin çalıştığı pizza dükkanına geldi. A.Y., burada eşi Vildan Y.'ye tabancayla ateş etti. Başına kurşun isabet eden Vildan Y. kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Vildan Y., ambulansla kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Olay sonrası kaçan A.Y., polisin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

KARABÜK Pizzacıda çalışan eşini vurdu

Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Genç kız, tartıştığı babasını tabancayla öldürdü
Son dakika: İzmir'in Bornova ilçesinde bir saldırgan, elinde silahla AVM'ye girdi 12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan "Günlerin Sonu" adlı kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı Son Dakika: TBMM Genel Kurul Salonu'nda koronavirüse karşı dezenfekte işlemi yapıldı

Son Dakika Haberleri
15:32 Orhangazili taksicilerden virüs tedbiri
15:32 Bodrum'da Mart ayında deniz keyfi
15:32 Devlet Tiyatroları, İstiklal Şairi'ni 'Mehmet Akif' oyunuyla andı
15:32 Konya iş dünyasından Kovid-19'a karşı "yeterli gıda stokuna sahibiz" açıklaması Açıklaması
15:32 Tatvan'da toplu taşıma araçları dezenfekte edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 15:33:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KARABÜK Pizzacıda çalışan eşini vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]