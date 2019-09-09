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Karabük polis 3 gün boyunca nöbet tuttu, heykeltıraşın yaptığından şüphelenildi

1 saat önce

Polis 3 gün boyunca nöbet tuttu, heykeltıraşın yaptığından şüphelenildiKARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, istinat duvarının üzerindeki toprak sette görülen aslan figürlü kaya parçasının tarihi eser olma ihtimaline karşı polis 3 gün boyunca nöbet tuttu.

Polis 3 gün boyunca nöbet tuttu, heykeltıraşın yaptığından şüphelenildi

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, istinat duvarının üzerindeki toprak sette görülen aslan figürlü kaya parçasının tarihi eser olma ihtimaline karşı polis 3 gün boyunca nöbet tuttu. Yerinden sökülen aslan figürünü bir heykeltıraşın yaptığı düşünülürken, incelenmek üzere Kastamonu Müze Müdürlüğü'ne götürüldü.

Geçen Cuma günü akşam saatlerinde Safranbolu Deretarla Sokak'tan geçen vatandaşlar istinat duvarı üzerinde toprak sette aslan figürlü kaya parçasını fark etti. Vatandaşlar tarihi eser olabileceğini değerlendirip polise haber verdi. Gelen polis ekibi, tarihi eser olma ihtimalini değerlendirerek üzerine naylonla örtüp, güvenlik önlemi aldı. Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, durumu Kastamonu Müze Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Hafta sonu olması nedeniyle ekipler gelemeyince polis ekipleri aslan figürlü kayanın başında geceli gündüzlü nöbet tuttu.

Kastamonu Müze Müdürlüğü ekipleri, bugün öğle saatlerinde gelerek incelemede bulundu. Belediye işçileri figürü yerinden sökerek otomobile taşıdı. Aslan figürünü kentte heykeltıraşlık yapan bir kişinin koyduğu düşünülürken, aslan figürlü kaya parçasının tarihi eser olup olmadığı yapılan incelemenin ardından belirlenecek.

Belediye işçisi Soner Kaya, polise aslan figürlü kaya parçasını 50 yaşlarında birisinin toprak sete koyarken gördüklerini belirterek, Geçen Salı günü öğle saatlerinde yemeğe gidiyorduk. 2 tane kova getirmiş. Aslanı da duvarın üzerine koyup oraya monte etti. Pek ciddiye almadık. Öğleden sonra baktık ki oraya monte etmiş. dedi.

Karabük polis 3 gün boyunca nöbet tuttu, heykeltıraşın yaptığından şüphelenildi

Safranbolu, Kastamonu, Karabük, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:51 Kaynak: DHA
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