Karabük polis otosu hafif ticari araç ile çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karabük polis otosu hafif ticari araç ile çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Karabük polis otosu hafif ticari araç ile çarpıştı: 2 yaralı

6 saat önce

Polis otosu hafif ticari araç ile çarpıştı: 2 yaralıKARABÜK'te, polis aracı ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i polis 2 kişi yaralandı.

Polis otosu hafif ticari araç ile çarpıştı: 2 yaralı

KARABÜK'te, polis aracı ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i polis 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde 75. Yıl Mahallesi 1 Nolu Cadde'de meydana geldi. Devriye görevinde bulunan polis memuru Sezer A. (28) idaresindeki polis otosu ile Aydın E. (35) idaresindeki 14 BC 262 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Hafif ticari araç çarpışmanın şiddetiyle savrularak takla attı. Kazada sürücüler yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karabük polis otosu hafif ticari araç ile çarpıştı: 2 yaralı

Karabük, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:16 Kaynak: DHA
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