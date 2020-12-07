Karabük polisi vatandaşları telefon dolandırıcılarına karşı uyardı - Son Dakika

Karabük polisi telefonla dolandırıcılık yapmak isteyenlere karşı, vatandaşlara broşür dağıtarak uyarılarda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin en yoğun caddesi olan Kemal Güneş Caddesi'nde vatandaşlara dolandırıcılara karşı bilgilendirici broşür dağıttı.

Ekipler vatandaşlara, kendilerini polis, savcı ve asker olarak tanıtıp para veya altın isteyenlere karşı dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.