Karabük POMEM'de 484 polis adayı mezuniyet coşkusu yaşadı

Karabük'te Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 23'üncü dönem mezunları için tören gerçekleştirildi.

Karabük'te Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 23'üncü dönem mezunları için tören gerçekleştirildi.



Karabük'te Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 484 polis için mezuniyet töreni yapıldı.



Törende konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, mezun olan 484 polisin milletin huzuru birlik ve beraberliğini sağlamak üzere Türkiye'nin 81 iline gönderileceğini belirterek, "Polis teşkilatımız 1845 yılından bu yana ülkemizin bölünmez bütünlüğünü sağlamak adına, aziz milletimizin huzuru için görev yapmakta. Mazisi şan ve şerefle dolu bir teşkilat. Bugün inşallah 484 kardeşimiz diğer okullarla birlikte 12 bin 500 polisimiz milletimizin hizmetine dahil olmak üzere bu değerli önemli teşkilata katılmış olacaklar. 27 yıllık mülki amirlik mesleğimde hep yanı başımızda çalıştığımız polis ve jandarmada çalışan kardeşlerimizle birlikte milletin hizmetinde olmaya çalıştık ve onların gece uyurken dahi sıkıntı yaşamasınlar diye yataklarında işlerinde güçlerinde huzurlu bir şekilde bulunmaları adına hizmet etmeye gayret ettik. Bugün de inşallah buradaki kardeşlerimizle bütünleşmiş olacağız, onları bu saflara davet etmiş olacağız" dedi.



Türkiye'nin sadece huzur ve güvenle uğraşan bir ülke olmadığını ifade eden Gürel, "Bulunduğumuz coğrafya aynı zamanda bütün dünyanın gözünün olduğu, maalesef savaşların ve terörün yoğun olduğu bölge. Bir taraftan milletimizin huzurunu sağlarken bir taraftan da bu memlekette gözü olan hainlerin de üstesinden gelmek adına elimizden gelen gayreti canımıza dahi mal olsa ortaya koyacağız. Ülkemiz içerisinde birlik ve beraberliğimizi sağlamamız önemlidir. Kardeşlik bağı ile bağlı olduğumuz bu coğrafya da yaşayan bütün vatandaşlarımızın birbirine bağlı olması ve yeni hainliklerin ortaya çıkmaması için gayret sarf etmesi gerekir. Bu kardeşlerimizi ve ailelerimizi bu sıcakta bekletmeden hayırlı olmasını diliyorum. Çıktığınız yol kutlu bir yol. Bu memleket sizler sayesinde ayakta duracak, sizler sayesinde geleceğe taşınacak" diye konuştu.



Ayrıca Vali Gürel, kalp krizi sonucu hayatını kaybettikten sonra dün toprağa verilen polis Yücel Demir için tekrar başsağlığı diledi.



İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve POMEM Müdürü Mahmut Karabulut'un konuşmasının ardından dönem birincisi tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı. Polis Meslek Eğitim Merkezinde düzenlenen 23'ncü dönem mezuniyet töreninde ilk on dereceye giren öğrencilere protokol mensupları tarafından hediyeler verildi. Ödül törenin ardından yapılan yemin töreni ile birlikte POMEM mezunu 484 polis mutluluğu aileleri ile paylaştı.



POMEM Bahçesi'nde düzenlenen törene Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, Safranbolu Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, POMEM Müdürü Mahmut Karabulut, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun ve aileler katıldı. - KARABÜK

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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