Karabük Pomem'de Mezuniyet Töreni

Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 19/3 dönem 523 özel hareket polisi için mezuniyet töreni düzenlendi.

Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 19/3 dönem 523 özel hareket polisi için mezuniyet töreni düzenlendi.

Törende konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, polisleri kahraman duruşlu görünce gurur duyduğunu söyledi.



Ülkenin sürekli belalarla uğraştığını anlatan Gürel, "Buna rağmen hiçbir anne ve baba çocuğunu polis, asker yapmaktan geri kalmadı. Bu da ne kadar vatanın, milletin, manevi değerlerin, bayrak sevgisinin önde olduğunu gösteriyor. Her anne ve baba çocuklarını asker, polis olarak yetiştiriyor. İnşallah bu kardeşlerimiz, sağlıklı ve güvenli bir şekilde görevlerini yapacaklar ama yeri geldiği zaman da bu ülke için, bu ülkenin değerleri için canını ortaya koyacaklar." diye konuştu.



Gürel, 15 Temmuz hain bir darbe girişimine değinerek, şöyle devam etti:



"Bu darbe girişiminin diğer darbe girişimlerinden farkı bizim düşünce tarzımızın, değerlerimizin içine girdiler. Çocuklarımızı, ülkemizin en önemli serveti olan gençlerimizi bir şekilde pençelerine aldılar, onları kendi fikirleri doğrultusunda yetiştirdiler ve bir nevi robotlaştırdılar ve karşımıza 15 Temmuz gibi bir hain darbeyi karşımıza koydular. İnşallah bu gençlerimiz onların da önüne geçecek. İnşallah bu tür bir girişim bu ülkede bir daha yaşanmayacak. Bu gençlerimizin tek emir alacağı yer kendi üstleridir. Bunu hiçbir zaman unutmamamız gerekir. Emir alınacak yer kurumların kendi mekanizmasıdır, onun dışındaki yerleri hiçbir zaman kabul etmiyoruz. Devlet mekanizması da bunu gerektirir."



Gürel, konuşmasını, gençlere öğütler vererek sonlandırdı.



POMEM Müdürü Mahmut Karabulut da özel harekat polislerinin çok zorlu bir eğitimden geçtiğini ifade etti.



Mezun olacak polisleri tebrik eden Karabulut, aralarına yeni katılan polislerle daha da güçleneceklerini kaydetti.



Törene, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, İl Jandarma Komutanı Abay Ali Sefa Yılmaz ile aileler katıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Dalgıç Polis, Buzları Kırıp Donmak Üzere Olan Köpeği Kurtardı

Erzincan-Sivas Kara Yolu Şiddetli Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Cani Koca, Eşini Çocuklarının Gözü Önünde Bıçaklayarak Öldürdü

3,5 Saatte İkna Olmayan Genci, Özel Polisler 10 Dakikada İkna Etti