Karabük Protokolünden ' 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' Mesajı

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Karabük protokolü kutlama mesajı yayınladı.Karabük Valisi Fuat Gürel, mesajında demokrasi kültürünün en önemli halkalarından biri olan haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı bağımsız basın olduğunu söyledi.Vali Gürel, mesajında şu ifadelere yer verdi; " Tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi birçok ulvi değeri içinde barındıran gazetecilik mesleği; toplumun sorun ve beklentileri ile duygu ve düşüncelerine tercüman olarak, kamuoyu oluşturması göreviyle de ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel gelişimin ana unsurlarından biridir. Bu önemli görevin ifasında fedakarca çalışan başta Karabük'ümüzün sesini tüm dünyaya duyuran yerel gazete, dergi, TV ve radyolar ile ulusal ajanslarımızın temsilcileri olmak üzere basın ve yayın kuruluşlarımızın çok değerli çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü tebrik ediyor; görevi başında şehit olmuş ve ebediyete irtihal etmiş gazetecilerimizi rahmetle anıyor, tüm basın çalışanlarına sevdikleriyle beraber sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum"Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ise, mesajında "Gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok önemli bir misyonu içermektedir. Bu önemli misyonu yerine getirmek için her şartta görevleri peşinde koşan gazetecilerimizin, mesai gözetmeksizin halkı bilinçlendirmek için verdiği mücadele her türlü takdirin üzerindedir. Basın mensubu arkadaşlarımızın hep yanında olduk ve bundan sonraki süreçte de yanlarında olmaya devam edeceğiz. Karşılıklı güven ve saygı çerçevesinde bölgemizdeki basın mensubu arkadaşlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm zor şartlarda, son derece özverili bir şekilde gayret göstererek, kendi etik değerlerini titizlikle takip eden, tarafsız habercilik unsurlarını göz önünde bulunduran gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerinde bulundu.Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat , yayınladığı mesajında, "Kamuoyunu basın meslek ilkeleri çerçevesinde doğru ve tarafsız bir şekilde bilgilendiren gazeteciler, çağdaş yaşamın vazgeçilmez bir unsurudur. Bundan dolayı gazetecilik, günümüzün en önemli mesleklerinin başında gelmektedir.Ülkemizin ve ilimizin sorunlarını kamuoyuna aktaran, doğru haber verme, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran, önemli bir mesleği icra eden tüm basın mensuplarımızın "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" nü en samimi duygularımla kutluyor ve görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier ,10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:" Hepimizin gözü, kulağı olan, insanlarımıza doğru, gerçek bilgiyi en hızlı şekilde ulaştırmak üzere fedakarca çalışan, gerçekleri araştıran, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu doğru yönlendirme ve gerçeklerden yana görev alan basın mensuplarının toplumda üstlendikleri bu görev çok hassas ve önemlidir. Her zaman kuruluşlarla halkımız arasında köprü olan basınımız, tüm gelişmeleri bütün ayrıntılarıyla kamuoyunun gündemine taşıyarak çözümüne de büyük katkılar sağlamaktadır. Halkın çıkarlarını savunan, önemli konularda kamuoyu oluşturan, ilkeleri ışığında görevini sürdüren basınımız, demokrasi için vazgeçilmez öneme sahiptir.Tüm basın mensuplarının başarılı bir yıl geçirmesini temenni ediyor ülkemizin her köşesinde özveri ile görevlerini sürdürmeye çalışan değerli basınımızın meslek hayatlarında başarılar diliyor 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü tebrik ediyorum." - KARABÜK