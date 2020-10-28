Karabük protokolünden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı - Son Dakika

Karabük protokolünden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

28.10.2020 12:33
Karabük protokolünden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı, System.String[]

Karabük Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karabük Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gürel, mesajında, kadim bir medeniyetin ve gönülleri kaynaştıran şanlı bir tarihin mirasçıları olarak bugün eşi benzeri görülmemiş zaferlerle kalplere yazılan cumhuriyetin 97. yıl dönümünü kutlamanın sevinç ve coşkusunu yaşadıklarını belirtti.

Gürel, mesajında şunları kaydetti:

"Cumhuriyet, hiç kimseyi ötekileştirmeden tüm insanlığı adalet, barış ve milli irade unsurları çerçevesinde kucaklayan bir değerler manzumesidir. Millet olarak içinde bulunduğumuz barış, güven ve huzur ortamını bozmaya yeltenenler geçmişte olduğu gibi bugün de vardır ve hep olacaktır ancak bugün evlatlarımızın her alanda dünyanın her köşesinde gösterdiği büyük başarıları ve azametle vakur duruşları ile verdikleri insanlık dersi bu topraklarda aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin mübarek kanlarıyla yakılmış olan istiklal ve istikbal meşalesinin hiç sönmediğinin ve sönmeyeceğinin en önemli göstergesidir.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıl dönümünde başta cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan, bayrak ve mukaddesatımız uğruna şehitlik mertebesi ile şereflenmiş aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş kahraman gazilerimizi şükranla anıyor; şehitlerimizin aziz emanetlerine, kahraman gazilerimize ve Karabüklü hemşehrilerimin nezdinde tüm vatandaşlarıma sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum."

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Mescier, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, MHP İl Başkanı Adem Kar, Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanı ve Küresel Gazeteciler Konseyi Karabük Temsilcisi Serap Karaoğlu da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

29 ekim cumhuriyet bayramı, Cumhuriyet, Protokol, Karabük, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük protokolünden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Bakan Pakdemirli: 22 saatlik yoğun çalışmanın ardından, Hatay'daki orman yangınını kontrol altına aldık Gözü dönmüş eş, aldattığından şüphelendiği 17 yıllık karısını boğarak öldürdü Fındığa alternatif olarak safran ekti: 2,5 dönüm araziden 40 bin lira kazanacak Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Bülent Çaplı, sessiz sedasız istifa etti Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti Altın rekor üstüne rekor kırıyor: 505 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinde Ermenistan tarafından terk edilen 85 yaşındaki Ermeni kadınlara Azerbaycan sahip çıktı Söndürme çalışmalarının sürdüğü İskenderun'da Azganlık Şehitliği, yangından etkilenmedi
Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Charlie Hebdo dergisi yetkilileri hakkında resen soruşturma Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Charlie Hebdo dergisi yetkilileri hakkında resen soruşturma         
12:24
Derya Uluğ'un Aykut Kocaman için Derya Uluğ'un Aykut Kocaman için "Malum teknik direktör" demesi, sosyal medyada tepki çekti         
12:00
Katıldığı program sonrası Türkiye'de gündem olan Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral'dan tehdit Katıldığı program sonrası Türkiye'de gündem olan Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral'dan tehdit         
11:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajında dikkat çeken ifadeler: Ekonomiye ve değerlerimize saldırıyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajında dikkat çeken ifadeler: Ekonomiye ve değerlerimize saldırıyorlar         
11:01
Azerbaycan ordusu Ermenistan askerlerinin bıraktığı tank ve mühimmatları ele geçirdi Azerbaycan ordusu Ermenistan askerlerinin bıraktığı tank ve mühimmatları ele geçirdi         
10:59
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 'İstanbul' uyarısı: Çok acil kademeli mesaiye geçilmeli Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 'İstanbul' uyarısı: Çok acil kademeli mesaiye geçilmeli         
10:45
Minik Leyla'nın ölümündeki kan donduran detaylar gerekçeli kararla ortaya çıktı Minik Leyla'nın ölümündeki kan donduran detaylar gerekçeli kararla ortaya çıktı         
10:04
Doğal gazın ardından bir müjde daha geldi! Ağrı'da altın rezervi bulundu Doğal gazın ardından bir müjde daha geldi! Ağrı'da altın rezervi bulundu         
09:18
Usta oyuncu Hikmet Karagöz, birkaç yakınının katıldığı törenle sessiz sedasız defnedildi Usta oyuncu Hikmet Karagöz, birkaç yakınının katıldığı törenle sessiz sedasız defnedildi         
08:50
Oyuncu Hande Erçel'in dekolteli pozlarına beğeni yağdı Oyuncu Hande Erçel'in dekolteli pozlarına beğeni yağdı         
08:40
Yörüklerin develerle kış yurdu göçü başladı! Çoluk çocuk 25 gündür yoldalar Yörüklerin develerle kış yurdu göçü başladı! Çoluk çocuk 25 gündür yoldalar         
08:35
Trans bireylerin tekme tokat kavgası! Çocuklara uyuşturucu teklif eden şahsı öldüresiye dövdüler Trans bireylerin tekme tokat kavgası! Çocuklara uyuşturucu teklif eden şahsı öldüresiye dövdüler         
08:16
Sahte araç muayene sitesiyle 2 milyon lira vurgun yaptılar Sahte araç muayene sitesiyle 2 milyon lira vurgun yaptılar         
08:11
Türk bayrağını yola serdiler, araçlar üzerinden geçti! Tepki toplayan o görüntülere soruşturma Türk bayrağını yola serdiler, araçlar üzerinden geçti! Tepki toplayan o görüntülere soruşturma         
00:39
İnşaatta elleri ve ayakları bağlı kız çocuğu bulundu İnşaatta elleri ve ayakları bağlı kız çocuğu bulundu         
21:46
Ünlü model Emily Ratajkowski çırılçıplak hamilelik pozu verdi Ünlü model Emily Ratajkowski çırılçıplak hamilelik pozu verdi         
21:37
MAK Danışmanlık, son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı! Barajı üç parti geçiyor MAK Danışmanlık, son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı! Barajı üç parti geçiyor         
20:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2020 12:43:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Karabük protokolünden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei