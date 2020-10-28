Karabük protokolünden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gürel, mesajında, kadim bir medeniyetin ve gönülleri kaynaştıran şanlı bir tarihin mirasçıları olarak bugün eşi benzeri görülmemiş zaferlerle kalplere yazılan cumhuriyetin 97. yıl dönümünü kutlamanın sevinç ve coşkusunu yaşadıklarını belirtti.

Gürel, mesajında şunları kaydetti:

"Cumhuriyet, hiç kimseyi ötekileştirmeden tüm insanlığı adalet, barış ve milli irade unsurları çerçevesinde kucaklayan bir değerler manzumesidir. Millet olarak içinde bulunduğumuz barış, güven ve huzur ortamını bozmaya yeltenenler geçmişte olduğu gibi bugün de vardır ve hep olacaktır ancak bugün evlatlarımızın her alanda dünyanın her köşesinde gösterdiği büyük başarıları ve azametle vakur duruşları ile verdikleri insanlık dersi bu topraklarda aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin mübarek kanlarıyla yakılmış olan istiklal ve istikbal meşalesinin hiç sönmediğinin ve sönmeyeceğinin en önemli göstergesidir.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıl dönümünde başta cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan, bayrak ve mukaddesatımız uğruna şehitlik mertebesi ile şereflenmiş aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş kahraman gazilerimizi şükranla anıyor; şehitlerimizin aziz emanetlerine, kahraman gazilerimize ve Karabüklü hemşehrilerimin nezdinde tüm vatandaşlarıma sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum."

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Mescier, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, MHP İl Başkanı Adem Kar, Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanı ve Küresel Gazeteciler Konseyi Karabük Temsilcisi Serap Karaoğlu da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı.