KARABÜK Safran hasadına Uzakdoğu ilgisi

Safran hasadına Uzakdoğu ilgisi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kilosu 30 bin TL'den satılan safran hasadı, özellikle Uzakdoğu ülkelerinden gelen turistlerin ilgisini çekiyor. Safran toplayan Çinli turistler, safranın ülkelerinde 2 katına satıldığını belirtti.

Safranbolu'da bu yıl 20 üretici, tarlalarında safran ekimi yaptı. 35 dönüm alanda 20 kilogram safran hedefleniyor. Ağustos ve eylül aylarında ekimi yapılan bitkinin hasadı, 20 Kasım'a kadar devam edecek. Ağırlığının 100 bin katı suyu sarıya boyayabilen safran, farklı özellikleriyle gıda, tıp ve giyim sektörlerinde kullanılabiliyor. Yukarı Çiftlik köyünde, 10 yıldır safran yetiştiriciliği yapan ve geçen Ağustos ayında, 20 dönüm tarlasına ekimini yaptığı safranı toplamaya başlayan İsmail Yılmaz'ın tarlasına gelen yerli ve yabancı turistler safran hasadı yaparak hatıra fotoğrafı çekiliyor.

Kiraladıkları özel araçlarla tarlaya gelen Çinli turistler de safran topladı. Safranı öpüp, koklayan turistlerin oldukça mutlu oldukları görüldü. Topladıkları safranları ise hassas terazide tartıp kavanozlara koydurup satın aldı. Çinli Joanne, Safranı biliyorum. Sağlık için çok önemli. Fiyatı çok iyi. Ülkemizde 2 katı fiyatına satılıyor dedi.

Endenozyalı Sari Supriatni ise, Ülkemizde en popüler baharat. En çok ilaç ve kozmetik için tercih ediliyor. Gramı 125 TL'den satılıyor diye konuştu.

Safran üreticisi İsmail Yılmaz ise, Hasat yapmaya meraklı çok misafirlerimiz var. Öğretiyoruz ve toplayarak bize yardımcı oluyorlar. Uzakdoğu'da safran çok pahalı. Kozmetiği seviyorlar. Safranla ilgili bütün ürünlerden satın alıyorlar. Çinli turistler özel araç kiralayıp geldiler. Hazırlıksız yakalandık. Hızlıca tartıp ürünlerini teslim ettik dedi.

Yılmaz, Çinlilerden sonra en çok yabancı ziyaretçilerinin ülkelerini Kore, Tayvan, Japonya, Dubai ve Arap ülkeleri olarak sıraladı.