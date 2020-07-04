KARABÜK Safran üreticileri, soğanları topladı - Son Dakika

KARABÜK Safran üreticileri, soğanları topladı

Safran üreticileri, soğanları topladıKARABÜK'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen, boya, gıda, kozmetik ve ilaç sektöründe kullanıldığı için 'mucize bitki" olarak adlandırılan safran soğanları, yeniden toprakla buluşmak üzere toplandı.

Safran üreticileri, soğanları topladı

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KARABÜK'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen, boya, gıda, kozmetik ve ilaç sektöründe kullanıldığı için 'mucize bitki" olarak adlandırılan safran soğanları, yeniden toprakla buluşmak üzere toplandı. Safran üreticisi İsmail Yılmaz soğanları ağustos ayında yeniden dikeceklerini söyledi.

Boya, gıda, kozmetik ve ilaç sektörlerde kullanılan safranın ekim hazırlıkları başladı. Karabük Safranbolu'da ekimi ağustos ortası ve eylül ayının ilk haftasında yapılan safranın hasadı ekim ve kasım aylarında, 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde yapılıyor. Ekildiği ilk yıldan itibaren 3 yıl ürün veren safran soğanları, daha sonra yavru vermesi nedeniyle topraktan sökülüyor. Safran soğanları yeniden toprakla buluşmak üzere toplandı. Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilo safran üretilebiliyor.

Yavrulayan soğanları topladıklarını ve önümüzdeki ay soğanların tekrar dikileceğini belirten safran üreticisi İsmail Yılmaz, 'Yavrulayan soğanların sökün zamanı geldi. Bugün itibariyle sökümüne başladık. Ağustos ayında ise yeniden dikim yapacağız. Bu sezon gayet iyi. Haziran ayında iyi de bir yağmur yağdı. Soğanların iriliği çok güzel, yavrulaması da çok iyi. Diktikten sonra önümüzde ki sezon her şey belli olur. Geçtiğimiz sezonda 13 kilogram ürün elde etmiştik. Bu sezon hedefimiz daha fazla üretmek, çünkü alanımız daha fazla. Ürünlerimizde de pazarlama sıkıntısı yaşamıyoruz" diye konuştu.

Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 17:13 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARABÜK Safran üreticileri, soğanları topladı - Son Dakika

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