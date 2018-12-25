Karabük Safranbolu'da 170 Yıllık Tarihi Konak Kül Oldu
1 saat önce
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaklaşık 170 yıllık 3 katlı tarihi konak, çıkan yangında küle döndü.
Karabük
'ün Safranbolu
ilçesinde yaklaşık 170 yıllık 3 katlı tarihi konak, çıkan yangında küle döndü.
Yangın, sabah saatlerinde Atatürk
Mahallesi Kirişçi Sokak'ta bulunan Müjgan Şenol'a ait yaklaşık 170 yıllık 3 katlı tarihi konakta meydana geldi. İddiaya göre, bacanın tutuşması sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede ahşap binayı sardı. Bu sırada kiracı olarak evde bulunan Satı Günay ve diğer kattaki Umut Akbaş alevleri fark ederek aileleriyle dışarıya çıktı. Gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın 2 saat sonra kontrol altına alınarak söndürülürken, ahşap konak ve Umut Akbaş'a ait motosiklet kullanılamaz hale geldi. Yangında ayrıca sabah saatlerinde konağın yakınlarındaki fırına çalışmaya gelen Özcan Özketen'in konağın yanına park ettiği otomobilinde hasar oluştu. Bacadan çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:15 Kaynak: DHA
İşkur'dan Tarihi Başarı
Boşandığı Eşini ve Arkadaşını Öldüren Şüpheli, Olayın Ardından Babasını Aramış
Dolandırıcılar Kredi Kartı Limitini Son Kuruşa Kadar Harcadı
Eksi 16 Dereceyi Gören Ardahan'da Şelale Dondu