Son Dakika Haberleri: Karabük Safranbolu'da 5 Plastik Şişe Getirene Bez Çanta Kuyruğu

Karabük Safranbolu'da 5 Plastik Şişe Getirene Bez Çanta Kuyruğu

1 saat önce

Safranbolu'da 5 plastik şişe getirene bez çanta kuyruğuKarabük'ün Safranbolu ilçesinde belediyenin 'Plastik şişe getir bez çantanı götür' projesi kapsamında bez çanta almak isteyen vatandaşlar ellerinde plastik şişelerle uzun kuyruk oluşturdu.

Safranbolu'da 5 plastik şişe getirene bez çanta kuyruğu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde belediyenin 'Plastik şişe getir bez çantanı götür' projesi kapsamında bez çanta almak isteyen vatandaşlar ellerinde plastik şişelerle uzun kuyruk oluşturdu.

Safranbolu Misak-ı Milli Meydanı'nda yapılan etkinlikte plastik şişe getiren vatandaşlar, uzun kuyruk oluşturdu. Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, en az 5 plastik şişe getirene bez çanta verdi. Yarım saatte 13 bin plastik şişe konteynerlere konulurken 500 bez çanta dağıtıldı. Polis ekipleri ise sıraya giren vatandaşlara hırsızlık olaylarına karşı uyarıcı broşür dağıttı.

Fatih Ürkmezer, Önemli olan sürekliliği sağlamak. Vatandaşların plastik şişe ve poşetle mücadelede katkı sağlamasında duyarlılığı arttırmaya çalışıyoruz. Türkiye'de zaten marka olan UNESCO şehri Safranbolu'yu temizliğiyle, çevre duyarlılığıyla da yine marka olması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. diye konuştu.

Vatandaşlar ise doğanın korunması adına uygulamanın çok memnun verici olduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:32 Kaynak: DHA

Karabük, Safranbolu, Plastik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Safranbolu'da Bez Çantalar Kurslarda Hazırlanıyor Kaldırımdaki Tartıcı Çocuğun Okuma Azmi, Sosyal Medyayı Salladı

Ayakkabıdaki Yüzde 50 İndirim Oyunu, Uyanık Vatandaşın Dikkatinden Kaçmadı Erdoğan: Milyonlarca Bez Torba ve Fileleri Vatandaşa Ücretsiz Dağıtacağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 19:32:33. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabük Safranbolu'da 5 Plastik Şişe Getirene Bez Çanta Kuyruğu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]