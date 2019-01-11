Karabük Safranbolu'da 5 Plastik Şişe Getirene Bez Çanta Kuyruğu

Safranbolu'da 5 plastik şişe getirene bez çanta kuyruğuKarabük'ün Safranbolu ilçesinde belediyenin 'Plastik şişe getir bez çantanı götür' projesi kapsamında bez çanta almak isteyen vatandaşlar ellerinde plastik şişelerle uzun kuyruk oluşturdu.

Safranbolu'da 5 plastik şişe getirene bez çanta kuyruğu



Karabük'ün Safranbolu ilçesinde belediyenin 'Plastik şişe getir bez çantanı götür' projesi kapsamında bez çanta almak isteyen vatandaşlar ellerinde plastik şişelerle uzun kuyruk oluşturdu.



Safranbolu Misak-ı Milli Meydanı'nda yapılan etkinlikte plastik şişe getiren vatandaşlar, uzun kuyruk oluşturdu. Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, en az 5 plastik şişe getirene bez çanta verdi. Yarım saatte 13 bin plastik şişe konteynerlere konulurken 500 bez çanta dağıtıldı. Polis ekipleri ise sıraya giren vatandaşlara hırsızlık olaylarına karşı uyarıcı broşür dağıttı.



Fatih Ürkmezer, Önemli olan sürekliliği sağlamak. Vatandaşların plastik şişe ve poşetle mücadelede katkı sağlamasında duyarlılığı arttırmaya çalışıyoruz. Türkiye'de zaten marka olan UNESCO şehri Safranbolu'yu temizliğiyle, çevre duyarlılığıyla da yine marka olması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. diye konuştu.



Vatandaşlar ise doğanın korunması adına uygulamanın çok memnun verici olduğunu söyledi.

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