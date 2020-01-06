Karabük safranbolu'da beyaz güzellik - Son Dakika
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Karabük safranbolu'da beyaz güzellik

6 saat önce

Safranbolu'da beyaz güzellikKarabük'ün tarihi ev ve konaklarıyla ünlü ilçesi Safranbolu, kar yağışı ile beyaza büründü.

Safranbolu'da beyaz güzellik

Karabük'ün tarihi ev ve konaklarıyla ünlü ilçesi Safranbolu, kar yağışı ile beyaza büründü.

Osmanlı'dan kalan tarihi mimarisi ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Safranbolu'da öğle saatlerinden başlayan kar yağışı etkili oldu. Safranbolu'da tarihi binaların çatıları beyaz örtüyle kaplandı. Çatıları beyaza bürünen konak, cami ve evler güzel bir görüntü oluşturdu. Vatandaşlar, Safranbolu'nun mimari bir güzelliğe sahip olduğunu, karla kaplanan tarihi yapıların daha da güzel göründüğünü söyledi.

Karabük safranbolu'da beyaz güzellik

Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 07:08 Kaynak: DHA
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