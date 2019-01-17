Son Dakika Haberleri: Karabük Safranbolu'da Çinli Turistlerin Kartopu Sevinci

Karabük Safranbolu'da Çinli Turistlerin Kartopu Sevinci

1 saat önce

Karabük'ün, Osmanlı'dan kalan mimarisiyle ünlü ilçesi Safranbolu, kar yağışıyla beyaza büründü.

Karabük'ün, Osmanlı'dan kalan mimarisiyle ünlü ilçesi Safranbolu, kar yağışıyla beyaza büründü. İlçeye gelen Çinli turistler kartopu oynadı.Tarihi ev ve konaklarıyla ünlü Safranbolu, kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Kar, UNESCO Dünya Miras Kenti Safranbolu'ya, ayrı bir güzellik kattı. Binlerce turistin ziyaret ettiği kentte beyaz örtüyle bütünleşen tarihi ev ve konaklar, güzel bir görüntü oluşturdu. Çinli turistler, eski çarşıyı kuşbakışı gören Hıdırlık Seyir Tepesi'nden beyaz örtüyle kaplanan tarihi yapıların güzelliğini izledi, bal kattıkları safran çaylarını yudumladı. Hatıra fotoğrafı çektiren ve kartopu da oynayan turistler, büyük sevinç yaşadı. Çinli turistlerin kartopu sevinci renkli görüntüler oluşturdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:08 Kaynak: DHA

Kar, Karabük, Safranbolu, Güncel
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