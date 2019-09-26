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Karabük safranbolu'da en iyi restore edilen eve plaket çakıldı

1 saat önce

Safranbolu'da en iyi restore edilen eve plaket çakıldıKARABÜK'ün tarihi ev ve konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesinde düzenlenen, 20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali etkinlikleri kapsamında en iyi restore edilen ev seçilen Guburoğlu Konağı'na onur ödülü plaketi törenle çakıldı.

Safranbolu'da en iyi restore edilen eve plaket çakıldı

KARABÜK'ün tarihi ev ve konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesinde düzenlenen, 20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali etkinlikleri kapsamında en iyi restore edilen ev seçilen Guburoğlu Konağı'na onur ödülü plaketi törenle çakıldı.

Tarihi Çarşı bölgesinde geçen yıl restorasyonuna başlanılan ve bu yıl tamamlanan Emine Vergili'ye ait 120 yıllık tarihi Guburoğlu Konağı, festival etkinlikleri kapsamında en iyi restore edilen ev seçildi. 3 katlı konağın önünde plaket çakma töreni düzenlendi. Töreni görüp gelen Çinli kadın turistler fotoğraf makineleriyle konağın fotoğraflarını çekti. Törende konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Korumanın başkenti Safranbolu'da en önemli değerlerimiz evlerimiz ve konaklarımız. Bunların korunarak sonraki kuşaklara aktarılması son derece önemli. Konağa çok zarif bir kadının elinin değdiği belli. Sadece restorasyon değil evin dekorasyonu da çok incelikle yapılmış, çok ince düşünülmüş, emek verilmiş. O yüzden de teşekkürü hak ediyor sayın Vergili ailesi." dedi.

Köse, konuşmasının ardından 'En iyi restore edilen ev' plaketini tarihi konağın duvarına çaktı. Köse, daha sonra konağı gezdi.

Karabük safranbolu'da en iyi restore edilen eve plaket çakıldı

Film Festivali, Safranbolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 06:36 Kaynak: DHA
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