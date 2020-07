KARABÜK Safranbolu'da oteller boş kaldı - Son Dakika

Safranbolu'da oteller boş kaldı KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde otel ve konaklar, 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde misafirlerini beklerken, otel sorumlusu Sertaç Yirmibeş rezervasyon olmadığını ve çarkın dönmesi için konaklama fiyatlarını yarıya indirdiklerini söyledi. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, Osmanlı mimarisini yansıtan ev ve konakları ile han ve çeşmelerinin oluşturduğu tarihi dokusuyla 'Osmanlı'nın parmak izi' olarak anılan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otel ve konaklar, Kurban Bayramı tatilinde misafirlerini bekliyor. Tarihi dokusunun yanı sıra cam seyir terası, kanyonları ve doğasıyla da turizmin cazip yerlerinden birisi olan Safranbolu, bugünlerde özellikle günübirlik tatilcilerin ilgisini çekerken, otel ve konaklar pandemi nedeniyle bayram tatili rezervasyonlarının boş kalması üzerine fiyatlarında indirime gitti. 63 odalı otelin sorumlusu Sertaç Yirmibeş, ?Bizim pandemi öncesi sezon içerisinde yüzde 85 doluluğumuz varken, şu an yüzde 3-6 civarında gidiyor. Bayram öncesi rezervasyonların şu ana kadar dolması gerekirken doluluk hiçbir yerde yok. Milletimizin gelip gelmeyeceği de belli değil. Devletimiz kısıtlama yok dedi ama 2-3 gün kala belli olacak her şey. İnsanlarda tereddüt var, 'Acaba konaklama yapabilir miyiz' diye. Bunun için de şu an rezervasyon gelmiyor?? dedi. KONAKLAMA FİYATLARINI YÜZDE 50 DÜŞÜRDÜK Normalleşmenin ardından konaklama tesisleri için belirlenen her kurala uyduklarını ve dikakt ettiklerini belirten Yirmibeş, 'Şu an normal bir sezonda olsaydık, bizim münferitte verecek yerimiz olmazdı. Bizim otelimiz 3 kafile ağırlayabilen bir konak. Diğer konaklar da öyle. Ama şu an grup halinde, kafile halinde gelen yok. Gelen varsa da günlük geziye geliyorlar ve konaklama yapmıyorlar, alışverişlerini yapıp ayrılıyorlar. Bir odanın fiyatı sezonda çift kişi için 500 TL ise şu an bunu 250 TL'ye veriyoruz. Vermek zorundayız. Çarkın dönebilmesi için fiyatları yarı yarıya düşürdük? diye konuştu.