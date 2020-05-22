KARABÜK Safranbolu'da tarihi bina yandı - Son Dakika

KARABÜK Safranbolu'da tarihi bina yandı

Safranbolu'da tarihi bina yandıKARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, 2 katlı tarihi ahşap bina, çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Safranbolu'da tarihi bina yandı KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, 2 katlı tarihi ahşap bina, çıkan yangında alevlere teslim oldu. Binanın ahırında bulunan 3 büyükbaş kurtarılamadı. Yangın, akşam saatlerinde Safranbolu'ya bağlı Konarı köyünde meydana geldi. Ahmet Çağlayan'a ait olan ve kimsenin yaşamadığı 2 katlı tarihi ahşap binada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm binayı saran yangına, ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrasında yangın söndürülürken, soğutma çalışması sırasında çöken tarihi bina kullanılmaz hale geldi. Binanın ahırında bulunan 3 büyükbaş ise kurtarılamadı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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