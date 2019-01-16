Son Dakika Haberleri: Karabük Safranbolu'nun Tarihi Konakları Beyaza Büründü

Karabük Safranbolu'nun Tarihi Konakları Beyaza Büründü

1 saat önce

Safranbolu'nun tarihi konakları beyaza büründüBülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük),(DHA) ? KARABÜK'ün tarihi konaklarıyla ünlü ilçesi Safranbolu, kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı.

Safranbolu'nun tarihi konakları beyaza büründü

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük),(DHA) ? KARABÜK'ün tarihi konaklarıyla ünlü ilçesi Safranbolu, kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı. Konaklar kartpostallık görüntü oluşturdu. Osmanlı'dan kalan tarihi mimarisi ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Safranbolu'da dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden kar yağışı etkili oldu. Kent genelinde okulların bugün tatil edildiği ilçelerinden Safranbolu beyaz örtüyle kaplandı. Tarihi konaklar güzel görüntü oluşturdu. Ziyaretçiler kartpostallık görüntü oluşturan konakları fotoğraf makineleri ve cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi. Konakların bahçelerinde çaylarını yudumlayan ziyaretçiler anın tadını çıkardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:58 Kaynak: DHA

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