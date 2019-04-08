Karabük Safranbolu'nun Tek Kadın Muhtarı Mazbatasını Aldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, biri kadın, 13 erkek adayla yarışan Özlem Gürsel(40), ilçenin tek kadın muhtarı oldu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, biri kadın, 13 erkek adayla yarışan Özlem Gürsel(40), ilçenin tek kadın muhtarı oldu.



Karabük Üniversitesi'nde işçi olarak çalışan evli ve 1 çocuk annesi Özlem Gürsel, yerel seçimlerde Esentepe Mahallesi'nde muhtar adayı oldu. 5 bin 500 seçmenin bulunduğu Esentepe Mahallesi'nde biri kadın, 13 erkek rakibini geride bırakıp 467 oy alarak ilçenin tek kadın muhtarı olmayı başaran Özlem Gürsel, Safranbolu Adliyesi'ne geldi. Safranbolu'nun tek kadın muhtarı olduğunu duyan bir davulcu Gürsel'i tebrik edip davul çaldı. İlçe Seçim Kurulunda görevli zabıt katibi Aysun Tancan'dan mazbatasını alan Özlem Gürsel, adliye çıkışında gazetecilere açıklama yaptı.



Safranbolu'nun tek kadın muhtarı olduğu için gururlu olduğunu ifade eden Gürsel, Oy veren, vermeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Azalarımızla birlikte bir yola çıktık ve başardık. Mutluyuz ve gururluyuz. Mahallemiz için en güzel şekilde çalışacağımıza inanıyorum. diye konuştu.



Safranbolu'nun ilk kadın belediye başkanı olan Elif Köse'yi tebrik eden Gürsel, Kadın desteğiyle çok güzel şeyler yapacağız. Kadının gücünü burada ortaya koymuş olacağız. dedi.



Mahallelilerden olumlu tepkiler aldığına ifade eden Gürsel, şöyle konuştu



Bir kadın adayın muhtar olması onlar için bir değişiklik oldu. Gurur duydular. Ben de gurur duydum. Mahallemizi en iyi şekilde yöneteceğiz.

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