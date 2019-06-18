KARABÜK Safranbolu ya Tayvanlı ve Çinli turist ilgisi

Safranbolu
'ya Tayvanlı ve Çinli turist
ilgisi (ÖZEL)
1994 yılında UNESCO tarafından koruma altına alınan Safranbolu' nun tarihi evleri yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Son üç yılda en fazla Tayvan ve Çinli turistler tarafından ziyaret edilen tarihi ve turistik ilçe, internet aramalarında da merak edilen yerlerinde başında geliyor.
UNESCO Dünya Mirası Listesi' nde yer alan Safranbolu, geçen yıl ağırladığı 1 milyon 263 bin turist sayısını arttırarak, 2019 yılında 1,5 milyon yerli ve yabancı konuğunu zamanda yolculuğa çıkarmayı hedefliyor.
Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla Osmanlı'nın parmak izi olarak da adlandırılan, o dönemden kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprülerin yer aldığı ilçe, geçen yıl konaklamalı ve günü birlik 1 milyon 263 bin 368 turist ağırlayarak rekor kırdı. Safranbolu'da 2018'de turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 14 artarken, ilçedeki konaklayan yabancı turist sayısı da yüzde 67 yükseldi. Bu rakamın 2019 yılında 1.5 milyonu bulması beklenirken turistik ilçe son 3 yıldır en fazla Tayvanlı ve Çinli turistler tarafından ziyaret edildi.
İlçeyi 2019 yılının ilk beş ayında 107.218 turist ziyaret ederken bu rakamın 34.210' unu yabancı turistler oluşturuyor. Yabancı turistlerin başını ise Tayvanlı ve Çinli turistler çekiyor. Safranbolu' yu ilk beş ayda 17 982 Çinli, 14.612 Tayvanlı turist ziyaret etmiş.
HAYRAN KALDILAR
Saranbolu' yu UNESCO listesinden takip ettiklerini belirten Tayvanlı turistler, Safranbolu ismi bize çok sıcak geldi. Safranbolu' nun romantik olduğunu düşündük. Özellikle Safran bitkisiyle birlikte anılması bizi cezbetti ve buraya gelmemize sebep oldu. dediler.
Daha önce böyle bir mimariye rastlamadıklarını söyleyen Tayvanlı turistler, Çok hoş ve mutlaka görülmesi gereken bir yer. Gezdiklerimiz arasında en çok Kaymakamlar evini beğendik. Çok iyi korunmuş ve geleneksel bir ev, çok az zaman geçirmemize rağmen Safranbolu' nun herşeyini çok beğendik diye konuştular.
ESNAF MEMNUN
Safranbolu' da kahve işi yapan esnaf Erhan Karataş
ise, Çinli ve Tayvanlı tusitlerin son 3 yıldır ilçeye ilgisinin arttığını belirterek;
Çinli ve Tayvanlı turistler Safranbolu' ya gelmek için özellikle kış mevsimini tercih ediyor, buda bizim işimize geliyor. Turizmin bittiği durgun geçen dönemde kış sezonunu hareketlendiriyorlar dedi. Karataş yazında ağırlıklı olarak yerli turistlerin tarihi ilçeyi ziyaret ettiklerini sözlerine ekledi.