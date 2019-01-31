Son Dakika Haberleri: Karabük Sağlık Müdürü Sarı, Kazada Yaralandı

Karabük Sağlık Müdürü Sarı, Kazada Yaralandı

1 saat önce

KARABÜK İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı'nın içinde bulunduğu makam otomobiline, arkadan gelen yolcu minibüsü çarptı.

Karabük Sağlık Müdürü Sarı, Kazada Yaralandı, System.String[]
KARABÜK İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı'nın içinde bulunduğu makam otomobiline, arkadan gelen yolcu minibüsü çarptı. Kazada başını çarpması sonucu yaralanan Sarı, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Karabük Valiliği önündeki Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Karabük yönüne giden Mehmet Bahadır S.'nin (26) kullandığı 78 M 6074 plakalı yolcu minibüsü, kontrolden çıkıp, Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı'nın içinde bulunduğu, Ali Orhan (49) yönetimindeki 78 BP 085 plakalı makam otomobiline arkadan çarptı. Kazada başını çarpması sonucu hafif yaralanan Ahmet Sarı, olay yerine çağrılan sağlık ekibince ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Minibüsteki yolcular ise başka araçlarla gidecekleri yerlere ulaşmaya çalıştı.

Öte yandan kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri, yolcu minibüsünün 23 metre fren izini tespit etti. Minibüs sürücüsü Mehmet Bahadır S., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, hasar oluşan araçlar, çekiciye konularak, yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - K

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:15 Kaynak: DHA

Ahmet Sarı, Karabük, Güncel
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