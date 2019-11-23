Karabük şehit aybüke öğretmenin annesi öğretmenlerde ve kız çocuklarında aybüke'mi arıyorum

Şehit Aybüke öğretmenin annesi Öğretmenlerde ve kız çocuklarında Aybüke'mi arıyorum

Batman'ın Kozluk ilçesinde, 9 Haziran 2017'de bölücü terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın, Kızları görünce öğretmenleri görünce içim burkuluyor. Özlem tabii ki hiç bitmiyor. Günden güne daha da artıyor. Öğretmenlerde ve kız çocuklarında Aybüke'mi arıyorum dedi.

9 Haziran 2017 tarihinde, Batman'ın Kozluk ilçesinde eski Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda, öğrencilerine karne verip evinin yolunu tutan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralandı. Aybüke öğretmen kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesi'nde şehit oldu. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde oturan Zehra Yalçın, kızı Aybüke Yalçın'ı kalbinde ve evinin her yerine koyduğu fotoğraflarda yaşatıyor. Kızının resimlerini öpüp okşayan Zehra Yalçın, kızının küçüklüğünden itibaren şarkı söylemeyi çok sevdiğini belirterek, Sürekli şarkılar söylerdi. Halkoyunlarına hevesliydi. Zaten müzik kulağı da iyiydi. Müzik öğretmenliğini okumayı istediğini söyledi ve bizde onu destekledik. dedi.

Öğretmen olduğunu ilk whatsapp'tan Ben öğretmen oldum diyerek yazdığını hatırlatan anne Yalçın, Tabii ki aynı neşe bize de yansıdı. 'Çok şükür anneciğim öğretmenliği çok istiyordum. Nihayet kazandım, öğretmen oldum' diyerek geldi bize sarıldı. Bizde ona sarıldık. Onların sevinci, mutluluğu bizim mutluluğumuz. Ne yapalım mevlam bu kadar izin verdi. Öğretmenler günü başta başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Aybüke'min ve bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Mevlam onlara sağlık sıhhat, hayırlı ömürler versin. Şehit olanlar ve rahmete erenlerin de mekanları cennet olsun, ruhları şad olsun. diye konuştu.

ÖĞRETMENLERDE VE KIZ ÇOCUKLARINDA AYBÜKE'Mİ ARIYORUM

Öğretmenler günü ve özel günlerinde buruk olduğunu ifade eden anne Yalçın, şöyle konuştu

Artık özel günleri sevmiyorum. Çok üzülüyorum. Çünkü özel günlerde insanlar bir arada olunca mutlu oluyor. Bir arada olunca daha neşeli oluyor. Maalesef bizim bir tarafımız eksik. Onu çok özlüyorum. Çok çok arıyorum. Çok şükür bir yavrum daha var. Ona sağlık sıhhat hayırlı ömür versin. Kurban olduğum mevlam bütün yavruları esirgesin ama kız çocuğunun yeri ayrı. Kız çocuğu görünce önümden geçene kadar bakıyorum. Kızları görünce öğretmenleri görünce içim burkuluyor. Özlem tabii ki hiç bitmiyor. Günden güne daha da artıyor. Öğretmenlerde ve kız çocuklarında Aybüke'mi arıyorum. Acaba benziyorlar mı Hareketlerini, tavırlarını yakalayabilir miyim diye