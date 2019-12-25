Son Dakika › Güncel › Karabük seyir halindeki otobüsün kapısından düştü - 2 - Son Dakika
Karabük seyir halindeki otobüsün kapısından düştü - 2
6 saat önce
KARABÜK Seyir halindeki otobüsün kapısından düştü (O anlar kamerada) - 2.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:24 Kaynak: DHA
KARABÜK Seyir halindeki otobüsün kapısından düştü (O anlar kamerada) - 2
Son Dakika Son dakika: Türkiye'nin önde gelen otobüs üreticisi Temsa, geçici konkordato aldı Apartman girişine bırakılan yeni doğmuş bebek koruma altına alındı Başkent beyaza büründü! Kartpostallık manzaralar ortaya çıktı İstanbul Üniversitesi'nde kıyafet tartışması! Öğretim görevlisinin öğrenciye "Burası pavyon değil" dediği iddia edildi