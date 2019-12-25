Karabük seyir halindeki otobüsün kapısından düştü - 2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karabük seyir halindeki otobüsün kapısından düştü - 2 - Son Dakika

Karabük seyir halindeki otobüsün kapısından düştü - 2

6 saat önce

KARABÜK Seyir halindeki otobüsün kapısından düştü (O anlar kamerada) - 2.

KARABÜK Seyir halindeki otobüsün kapısından düştü (O anlar kamerada) - 2

Karabük seyir halindeki otobüsün kapısından düştü - 2

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:24 Kaynak: DHA
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