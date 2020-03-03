Karabük SMMO Başkanı İrken'den naylon fatura vurgusu - Son Dakika

Karabük Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Atakan İrken, Muhasebe Haftası'nı buruk kutladıklarını söyleyerek, vatan millet söylemlerinin arttığı bu günlerde naylon ve sahte faturacılar konusunda da uyarılarda bulundu.



Karabük SMMMO Başkanı Atakan İrken, 1-7 Mart Muhasebe Haftası münasebetiyle düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, İdlib'de Türk askerlerine yapılan hain saldırıdan dolayı Muhasebe Haftası'nı buruk şekilde geçirdiklerini söyleyerek, "Öncelikle Muhasebe Haftamızda askerlerimize yapılan hain saldırı nedeniyle üzüntü içerisindeyiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.



Başkan İrken, vatan millet söylemlerinin tavan yaptığı bugünlerde vatana ve millete ihanet edenlerin olduğunu ifade ederek, " Doğmamış çocuklarımızn bile hakkını gasp eden ne kadar sahteci ve nayloncu vergi kaçakçısı var ise mütemadiyen 2-3 yılda bir affettik. Sonrasında da böyle bir ortamda bizden düzgün bir muhasebe yapmamız beklendi. Düşünsenize her 2-3 yılda bir yargı affı çıkarılsa, belirli bir tutar karşılığında suçlular serbest kalsa; adalete, hakimlere, savcılara ya da avukatlara güven kalır mı? ve düşünün bir kişinin evini soyan hırsız ile vergi kaçırarak, sahte fatura düzenleyerek milyonlarca vatandaşımızn hakkını gasp etmiş bir mükellef birbirinden farklı mıdır? Siz birisin hapse atarak cezalandırıyor, diğerini getirdiğiniz matrah artırımları ve aflar ile belli bir tutarı ödemeleri kaydıyla adeta ödüllendiriyoruz. Mevzuat o kadar hızla değişiyor ki artık aralık ayındaki bilgi ile ocak ayında, ocak ayındaki bilgi ile şubat ayında muhasebe yapamaz durumdayız. Mevcut yasa ve tebliğlerde sürekli değişiklik ve yama yapmak yerine ilgili taraflarca istişare edilerek vergi kanunlarımızda özellikle sosyal güvenlik mevzuatındaki teşvik konularının sadeleştirilmesini, uygulanırlığının kolaylaştırılmasını köklü ve kalıcı bir düzenleme yapılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.



İrken, ayrıca son 10 yılda mükellef sayısında yaklaşık yüzde 10 artış olmasına karşın meslektaş sayısında ise yaklaşık yüzde 35 oranında artış meydana geldiğini ve bunun sadece mesleği icra edenlerin sorunu değil aynı zamanda maliye idaresi içinde ciddi bir sorun olduğunu da sözlerine ekledi. - KARABÜK