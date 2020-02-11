Karabük sokakta kayak yaptı - Son Dakika

Karabük sokakta kayak yaptı
17 dakika önce
Sokakta kayak yaptıKARABÜK'te, Niyazi Kıvanç karla kaplı sanayi sitesinin sokaklarında kayak yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 06:35 Kaynak: DHA
Sokakta kayak yaptı
KARABÜK'te, Niyazi Kıvanç karla kaplı sanayi sitesinin sokaklarında kayak yaptı.
Karabük'te kar yağışı etkili olurken, Bağ-Essan sanayi sitesinde çalışan Niyazi Kıvanç kar yağışının keyfini kayak yaparak çıkardı. Niyazi Kıvanç karla kaplı sokaklarda kayak yaparken, arkadaşının sürdüğü bisiklete bağlı ipe tutunarak da kayak yaptı. Niyazi Kıvanç'ın kayak yaptığı anları arkadaşları cep telefonuyla görüntüledi.
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