Karabük sokakta kayak yaptı - Son Dakika

Sokakta kayak yaptı

KARABÜK'te, Niyazi Kıvanç karla kaplı sanayi sitesinin sokaklarında kayak yaptı.

Karabük'te kar yağışı etkili olurken, Bağ-Essan sanayi sitesinde çalışan Niyazi Kıvanç kar yağışının keyfini kayak yaparak çıkardı. Niyazi Kıvanç karla kaplı sokaklarda kayak yaparken, arkadaşının sürdüğü bisiklete bağlı ipe tutunarak da kayak yaptı. Niyazi Kıvanç'ın kayak yaptığı anları arkadaşları cep telefonuyla görüntüledi.