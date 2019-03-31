Son Dakika Haberleri: Karabük Son

Karabük Son

2 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 244Toplam Seçmen : 79.727Açılan Sandık : 140Açılan Sandık Oranı : % 57,38Kullanılan Oy : 35.405Geçerli Oy : 35.154Katılım Oranı : % 44,41PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİBURHANETTİN UYSAL% 41,1214.454MHPRAFET VERGİLİ% 40,2814.160İYİ PARTİDURSUN ALTIPARMAK% 17,616.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 244
Toplam Seçmen : 79.727
Açılan Sandık : 140
Açılan Sandık Oranı : % 57,38
Kullanılan Oy : 35.405
Geçerli Oy : 35.154
Katılım Oranı : % 44,41


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBURHANETTİN UYSAL% 41,1214.454
MHPRAFET VERGİLİ% 40,2814.160
İYİ PARTİDURSUN ALTIPARMAK% 17,616.192
DİĞER% 0,46163
SAADET PARTİSİMEHMET YÜCE% 0,2483
BBPMAHMUT MALKOÇ% 0,1865
DSPMÜYESSER ŞENYÜREK% 0,0519
BTPOSMAN ÖĞÜT% 0,0413
TKPGÖKER DEBAĞOĞLU% 0,015
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

EFLANİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,98


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM ERTUĞRUL% 45,13611
MHPHÜSNÜ AKIN% 31,46426
SAADET PARTİSİVELİ GÖZLEMECİ% 14,55197
İYİ PARTİHALİL İBRAHİM BULUT% 8,79119
DİĞER% 0,071
ESKİPAZAR

Açılan Sandık Oranı : % 18,75
Katılım Oranı : % 87,67


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHÜSEYİN DÖNMEZ% 52,63390
AK PARTİMUSTAFA YARKAN% 36,98274
BBPNİYAZİ KÜÇÜKYILMAZ% 3,5126
İYİ PARTİUĞUR KAYABAŞI% 3,123
DPİKRAM AKBAŞ% 2,1616
SAADET PARTİSİRAMAZAN TURAN% 1,6212
MERKEZ

Açılan Sandık Oranı : % 57,38
Katılım Oranı : % 77,73


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBURHANETTİN UYSAL% 41,1214.454
MHPRAFET VERGİLİ% 40,2814.160
İYİ PARTİDURSUN ALTIPARMAK% 17,616.192
DİĞER% 0,46163
SAADET PARTİSİMEHMET YÜCE% 0,2483
BBPMAHMUT MALKOÇ% 0,1865
DSPMÜYESSER ŞENYÜREK% 0,0519
BTPOSMAN ÖĞÜT% 0,0413
TKPGÖKER DEBAĞOĞLU% 0,015
OVACIK

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0


SAFRANBOLU

Açılan Sandık Oranı : % 39,83
Katılım Oranı : % 83,66


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPELİF KÖSE% 42,434.855
AK PARTİALİ KAYA% 38,214.372
MHPKADIN FATMA DANIŞMAN% 15,991.830
DİĞER% 2,32266
SAADET PARTİSİORHAN GÖKMEN% 0,6372
BBPHALİL İBRAHİM KARATAŞ% 0,3540
BTPELİF CAYMAZ% 0,078
YENİCE

Açılan Sandık Oranı : % 24,14
Katılım Oranı : % 90,64


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPZEKİ ÇAYLI% 39,18619
AK PARTİCOŞKUN GÜVEN% 35,95568
CHPSABRİ CEBECİK% 22,41354
DİĞER% 1,5224
SAADET PARTİSİİSMAİL KİRENLİ% 0,8914
BTPŞAKİR KABACI% 0,061

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:02 Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, MHP, Güncel
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