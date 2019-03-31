Son Dakika Haberleri: Karabük Son

Karabük Son

1 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 244Toplam Seçmen : 79.727Açılan Sandık : 184Açılan Sandık Oranı : % 75,41Kullanılan Oy : 46.580Geçerli Oy : 46.257Katılım Oranı : % 77,38PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPRAFET VERGİLİ% 41,0418.986AK PARTİBURHANETTİN UYSAL% 40,6418.799İYİ PARTİDURSUN ALTIPARMAK% 17,227.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 244
Toplam Seçmen : 79.727
Açılan Sandık : 184
Açılan Sandık Oranı : % 75,41
Kullanılan Oy : 46.580
Geçerli Oy : 46.257
Katılım Oranı : % 77,38


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPRAFET VERGİLİ% 41,0418.986
AK PARTİBURHANETTİN UYSAL% 40,6418.799
İYİ PARTİDURSUN ALTIPARMAK% 17,227.965
DİĞER% 0,5231
SAADET PARTİSİMEHMET YÜCE% 0,25114
BBPMAHMUT MALKOÇ% 0,1883
BTPOSMAN ÖĞÜT% 0,0942
DSPMÜYESSER ŞENYÜREK% 0,0522
TKPGÖKER DEBAĞOĞLU% 0,0315
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

EFLANİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,98


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM ERTUĞRUL% 45,13611
MHPHÜSNÜ AKIN% 31,46426
SAADET PARTİSİVELİ GÖZLEMECİ% 14,55197
İYİ PARTİHALİL İBRAHİM BULUT% 8,79119
DİĞER% 0,071
ESKİPAZAR

Açılan Sandık Oranı : % 37,5
Katılım Oranı : % 88,18


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHÜSEYİN DÖNMEZ% 57,01850
AK PARTİMUSTAFA YARKAN% 32,26481
İYİ PARTİUĞUR KAYABAŞI% 3,8257
BBPNİYAZİ KÜÇÜKYILMAZ% 3,3550
SAADET PARTİSİRAMAZAN TURAN% 1,9529
DPİKRAM AKBAŞ% 1,4822
BTPAYDIN DİKTEPE% 0,132
OVACIK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,27


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYAKUP NARTER% 53,02202
CHPHİDAYET KASIMOĞLU% 30,97118
MHPBAHRİ EROĞLU% 15,7560
SAADET PARTİSİOSMAN ULUŞAN% 0,261
SAFRANBOLU

Açılan Sandık Oranı : % 58,47
Katılım Oranı : % 83,91


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPELİF KÖSE% 42,397.333
AK PARTİALİ KAYA% 38,466.652
MHPKADIN FATMA DANIŞMAN% 162.768
DİĞER% 1,95338
SAADET PARTİSİORHAN GÖKMEN% 0,68118
BBPHALİL İBRAHİM KARATAŞ% 0,3560
BTPELİF CAYMAZ% 0,1628
YENİCE

Açılan Sandık Oranı : % 44,83
Katılım Oranı : % 88,99


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPZEKİ ÇAYLI% 38,591.128
AK PARTİCOŞKUN GÜVEN% 35,651.042
CHPSABRİ CEBECİK% 23,3681
DİĞER% 1,5746
SAADET PARTİSİİSMAİL KİRENLİ% 0,8224
BTPŞAKİR KABACI% 0,072

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:35 Kaynak: AA

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