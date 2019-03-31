Karabük Son
1 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 244Toplam Seçmen : 79.727Açılan Sandık : 184Açılan Sandık Oranı : % 75,41Kullanılan Oy : 46.580Geçerli Oy : 46.257Katılım Oranı : % 77,38PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPRAFET VERGİLİ% 41,0418.986AK PARTİBURHANETTİN UYSAL% 40,6418.799İYİ PARTİDURSUN ALTIPARMAK% 17,227.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|244
|Toplam Seçmen
| :
|79.727
|Açılan Sandık
| :
|184
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 75,41
|Kullanılan Oy
| :
|46.580
|Geçerli Oy
| :
|46.257
|Katılım Oranı
| :
|% 77,38
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|RAFET VERGİLİ
|% 41,04
|18.986
|AK PARTİ
|BURHANETTİN UYSAL
|% 40,64
|18.799
|İYİ PARTİ
|DURSUN ALTIPARMAK
|% 17,22
|7.965
|DİĞER
|% 0,5
|231
|SAADET PARTİSİ
|MEHMET YÜCE
|% 0,25
|114
|BBP
|MAHMUT MALKOÇ
|% 0,18
|83
|BTP
|OSMAN ÖĞÜT
|% 0,09
|42
|DSP
|MÜYESSER ŞENYÜREK
|% 0,05
|22
|TKP
|GÖKER DEBAĞOĞLU
|% 0,03
|15
* Partilerin Türkiye
genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
EFLANİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 85,98
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İBRAHİM ERTUĞRUL
|% 45,13
|611
|MHP
|HÜSNÜ AKIN
|% 31,46
|426
|SAADET PARTİSİ
|VELİ GÖZLEMECİ
|% 14,55
|197
|İYİ PARTİ
|HALİL İBRAHİM BULUT
|% 8,79
|119
|DİĞER
|% 0,07
|1
ESKİPAZAR
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 37,5
|Katılım Oranı
| :
|% 88,18
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|HÜSEYİN DÖNMEZ
|% 57,01
|850
|AK PARTİ
|MUSTAFA YARKAN
|% 32,26
|481
|İYİ PARTİ
|UĞUR KAYABAŞI
|% 3,82
|57
|BBP
|NİYAZİ KÜÇÜKYILMAZ
|% 3,35
|50
|SAADET PARTİSİ
|RAMAZAN TURAN
|% 1,95
|29
|DP
|İKRAM AKBAŞ
|% 1,48
|22
|BTP
|AYDIN DİKTEPE
|% 0,13
|2
OVACIK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 79,27
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|YAKUP NARTER
|% 53,02
|202
|CHP
|HİDAYET KASIMOĞLU
|% 30,97
|118
|MHP
|BAHRİ EROĞLU
|% 15,75
|60
|SAADET PARTİSİ
|OSMAN ULUŞAN
|% 0,26
|1
SAFRANBOLU
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 58,47
|Katılım Oranı
| :
|% 83,91
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ELİF KÖSE
|% 42,39
|7.333
|AK PARTİ
|ALİ KAYA
|% 38,46
|6.652
|MHP
|KADIN FATMA DANIŞMAN
|% 16
|2.768
|DİĞER
|% 1,95
|338
|SAADET PARTİSİ
|ORHAN GÖKMEN
|% 0,68
|118
|BBP
|HALİL İBRAHİM KARATAŞ
|% 0,35
|60
|BTP
|ELİF CAYMAZ
|% 0,16
|28
YENİCE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 44,83
|Katılım Oranı
| :
|% 88,99
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ZEKİ ÇAYLI
|% 38,59
|1.128
|AK PARTİ
|COŞKUN GÜVEN
|% 35,65
|1.042
|CHP
|SABRİ CEBECİK
|% 23,3
|681
|DİĞER
|% 1,57
|46
|SAADET PARTİSİ
|İSMAİL KİRENLİ
|% 0,82
|24
|BTP
|ŞAKİR KABACI
|% 0,07
|2
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:35 Kaynak: AA
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