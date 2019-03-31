Son Dakika Haberleri: Karabük Son

Karabük Son

1 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 244Toplam Seçmen : 79.727Açılan Sandık : 189Açılan Sandık Oranı : % 77,46Kullanılan Oy : 47.736Geçerli Oy : 47.413Katılım Oranı : % 77,6PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPRAFET VERGİLİ% 40,8719.377AK PARTİBURHANETTİN UYSAL% 40,5819.239İYİ PARTİDURSUN ALTIPARMAK% 17,438.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 244
Toplam Seçmen : 79.727
Açılan Sandık : 189
Açılan Sandık Oranı : % 77,46
Kullanılan Oy : 47.736
Geçerli Oy : 47.413
Katılım Oranı : % 77,6


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPRAFET VERGİLİ% 40,8719.377
AK PARTİBURHANETTİN UYSAL% 40,5819.239
İYİ PARTİDURSUN ALTIPARMAK% 17,438.266
DİĞER% 0,49232
SAADET PARTİSİMEHMET YÜCE% 0,26123
BBPMAHMUT MALKOÇ% 0,1992
BTPOSMAN ÖĞÜT% 0,146
DSPMÜYESSER ŞENYÜREK% 0,0522
TKPGÖKER DEBAĞOĞLU% 0,0316
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

EFLANİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,98


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM ERTUĞRUL% 45,13611
MHPHÜSNÜ AKIN% 31,46426
SAADET PARTİSİVELİ GÖZLEMECİ% 14,55197
İYİ PARTİHALİL İBRAHİM BULUT% 8,79119
DİĞER% 0,071
ESKİPAZAR

Açılan Sandık Oranı : % 43,75
Katılım Oranı : % 88,5


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHÜSEYİN DÖNMEZ% 56,18995
AK PARTİMUSTAFA YARKAN% 33,31590
İYİ PARTİUĞUR KAYABAŞI% 3,7867
BBPNİYAZİ KÜÇÜKYILMAZ% 3,6164
SAADET PARTİSİRAMAZAN TURAN% 1,6429
DPİKRAM AKBAŞ% 1,3624
BTPAYDIN DİKTEPE% 0,112
OVACIK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,27


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYAKUP NARTER% 53,02202
CHPHİDAYET KASIMOĞLU% 30,97118
MHPBAHRİ EROĞLU% 15,7560
SAADET PARTİSİOSMAN ULUŞAN% 0,261
SAFRANBOLU

Açılan Sandık Oranı : % 64,41
Katılım Oranı : % 83,74


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPELİF KÖSE% 43,058.189
AK PARTİALİ KAYA% 38,137.253
MHPKADIN FATMA DANIŞMAN% 15,833.012
DİĞER% 1,81344
SAADET PARTİSİORHAN GÖKMEN% 0,67127
BBPHALİL İBRAHİM KARATAŞ% 0,3770
BTPELİF CAYMAZ% 0,1529
YENİCE

Açılan Sandık Oranı : % 44,83
Katılım Oranı : % 88,99


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPZEKİ ÇAYLI% 38,591.128
AK PARTİCOŞKUN GÜVEN% 35,651.042
CHPSABRİ CEBECİK% 23,3681
DİĞER% 1,5746
SAADET PARTİSİİSMAİL KİRENLİ% 0,8224
BTPŞAKİR KABACI% 0,072

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:52 Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, MHP, Güncel
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