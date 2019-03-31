Son Dakika Haberleri: Karabük Son

Karabük Son

3 dakika önce

MERKEZToplam Sandık : 244Toplam Seçmen : 79.727Açılan Sandık : 214Açılan Sandık Oranı : % 87,7Kullanılan Oy : 53.969Geçerli Oy : 53.624Katılım Oranı : % 77,49PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİBURHANETTİN UYSAL% 40,821.878MHPRAFET VERGİLİ% 40,7521.852İYİ PARTİDURSUN ALTIPARMAK% 17,419.

Karabük Son, System.String[]
MERKEZ

Toplam Sandık : 244
Toplam Seçmen : 79.727
Açılan Sandık : 214
Açılan Sandık Oranı : % 87,7
Kullanılan Oy : 53.969
Geçerli Oy : 53.624
Katılım Oranı : % 77,49


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBURHANETTİN UYSAL% 40,821.878
MHPRAFET VERGİLİ% 40,7521.852
İYİ PARTİDURSUN ALTIPARMAK% 17,419.334
DİĞER% 0,44234
SAADET PARTİSİMEHMET YÜCE% 0,25135
BBPMAHMUT MALKOÇ% 0,2105
BTPOSMAN ÖĞÜT% 0,0946
DSPMÜYESSER ŞENYÜREK% 0,0423
TKPGÖKER DEBAĞOĞLU% 0,0317
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

EFLANİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,98


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM ERTUĞRUL% 45,13611
MHPHÜSNÜ AKIN% 31,46426
SAADET PARTİSİVELİ GÖZLEMECİ% 14,55197
İYİ PARTİHALİL İBRAHİM BULUT% 8,79119
DİĞER% 0,071
ESKİPAZAR

Açılan Sandık Oranı : % 50
Katılım Oranı : % 87,64


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHÜSEYİN DÖNMEZ% 56,331.130
AK PARTİMUSTAFA YARKAN% 33,75677
İYİ PARTİUĞUR KAYABAŞI% 3,4469
BBPNİYAZİ KÜÇÜKYILMAZ% 3,2966
SAADET PARTİSİRAMAZAN TURAN% 1,6533
DPİKRAM AKBAŞ% 1,2525
DİĞER% 0,24
BTPAYDIN DİKTEPE% 0,12
OVACIK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,27


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYAKUP NARTER% 53,02202
CHPHİDAYET KASIMOĞLU% 30,97118
MHPBAHRİ EROĞLU% 15,7560
SAADET PARTİSİOSMAN ULUŞAN% 0,261
SAFRANBOLU

Açılan Sandık Oranı : % 73,73
Katılım Oranı : % 81,81


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPELİF KÖSE% 42,379.123
AK PARTİALİ KAYA% 38,548.298
MHPKADIN FATMA DANIŞMAN% 16,253.500
DİĞER% 1,72370
SAADET PARTİSİORHAN GÖKMEN% 0,64138
BBPHALİL İBRAHİM KARATAŞ% 0,3474
BTPELİF CAYMAZ% 0,1430
YENİCE

Açılan Sandık Oranı : % 48,28
Katılım Oranı : % 88,89


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPZEKİ ÇAYLI% 38,961.239
AK PARTİCOŞKUN GÜVEN% 35,411.126
CHPSABRİ CEBECİK% 23,3741
DİĞER% 1,4546
SAADET PARTİSİİSMAİL KİRENLİ% 0,8226
BTPŞAKİR KABACI% 0,062

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:22 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muğla'da Oyunu Kullanan Vatandaşlar Soluğu Sahilde Aldı Türkiye Genelinde Oy Verme İşlemi Bitti, Sandıklar Açılmaya Başlandı Talihsiz Vatandaş, Cep Telefonunu Seçim Sandığına Düşürdü MHP Lideri Bahçeli'nin Sandığından CHP Adayı Mansur Yavaş Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 20:25:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabük Son
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]