Karabük Son
2 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 244Toplam Seçmen : 79.727Açılan Sandık : 222Açılan Sandık Oranı : % 90,98Kullanılan Oy : 56.020Geçerli Oy : 55.658Katılım Oranı : % 77,53PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİBURHANETTİN UYSAL% 40,9322.782MHPRAFET VERGİLİ% 40,7922.702İYİ PARTİDURSUN ALTIPARMAK% 17,239.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|244
|Toplam Seçmen
| :
|79.727
|Açılan Sandık
| :
|222
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 90,98
|Kullanılan Oy
| :
|56.020
|Geçerli Oy
| :
|55.658
|Katılım Oranı
| :
|% 77,53
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|BURHANETTİN UYSAL
|% 40,93
|22.782
|MHP
|RAFET VERGİLİ
|% 40,79
|22.702
|İYİ PARTİ
|DURSUN ALTIPARMAK
|% 17,23
|9.592
|DİĞER
|% 0,42
|234
|SAADET PARTİSİ
|MEHMET YÜCE
|% 0,26
|142
|BBP
|MAHMUT MALKOÇ
|% 0,2
|112
|BTP
|OSMAN ÖĞÜT
|% 0,09
|52
|DSP
|MÜYESSER ŞENYÜREK
|% 0,04
|23
|TKP
|GÖKER DEBAĞOĞLU
|% 0,03
|19
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
EFLANİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 85,98
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İBRAHİM ERTUĞRUL
|% 45,13
|611
|MHP
|HÜSNÜ AKIN
|% 31,46
|426
|SAADET PARTİSİ
|VELİ GÖZLEMECİ
|% 14,55
|197
|İYİ PARTİ
|HALİL İBRAHİM BULUT
|% 8,79
|119
|DİĞER
|% 0,07
|1
ESKİPAZAR
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 50
|Katılım Oranı
| :
|% 87,64
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|HÜSEYİN DÖNMEZ
|% 56,33
|1.130
|AK PARTİ
|MUSTAFA YARKAN
|% 33,75
|677
|İYİ PARTİ
|UĞUR KAYABAŞI
|% 3,44
|69
|BBP
|NİYAZİ KÜÇÜKYILMAZ
|% 3,29
|66
|SAADET PARTİSİ
|RAMAZAN TURAN
|% 1,65
|33
|DP
|İKRAM AKBAŞ
|% 1,25
|25
|DİĞER
|% 0,2
|4
|BTP
|AYDIN DİKTEPE
|% 0,1
|2
OVACIK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 79,27
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|YAKUP NARTER
|% 53,02
|202
|CHP
|HİDAYET KASIMOĞLU
|% 30,97
|118
|MHP
|BAHRİ EROĞLU
|% 15,75
|60
|SAADET PARTİSİ
|OSMAN ULUŞAN
|% 0,26
|1
SAFRANBOLU
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 74,58
|Katılım Oranı
| :
|% 81,92
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ELİF KÖSE
|% 42,26
|9.220
|AK PARTİ
|ALİ KAYA
|% 38,56
|8.413
|MHP
|KADIN FATMA DANIŞMAN
|% 16,29
|3.555
|DİĞER
|% 1,7
|370
|SAADET PARTİSİ
|ORHAN GÖKMEN
|% 0,66
|145
|BBP
|HALİL İBRAHİM KARATAŞ
|% 0,36
|79
|BTP
|ELİF CAYMAZ
|% 0,16
|35
YENİCE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 48,28
|Katılım Oranı
| :
|% 88,89
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ZEKİ ÇAYLI
|% 38,96
|1.239
|AK PARTİ
|COŞKUN GÜVEN
|% 35,41
|1.126
|CHP
|SABRİ CEBECİK
|% 23,3
|741
|DİĞER
|% 1,45
|46
|SAADET PARTİSİ
|İSMAİL KİRENLİ
|% 0,82
|26
|BTP
|ŞAKİR KABACI
|% 0,06
|2
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:38 Kaynak: AA
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