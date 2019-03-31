Son Dakika Haberleri: Karabük Son

Karabük Son

2 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 244Toplam Seçmen : 79.727Açılan Sandık : 239Açılan Sandık Oranı : % 97,95Kullanılan Oy : 60.434Geçerli Oy : 60.011Katılım Oranı : % 77,43PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPRAFET VERGİLİ% 41,0624.638AK PARTİBURHANETTİN UYSAL% 40,6624.402İYİ PARTİDURSUN ALTIPARMAK% 17,1410.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 244
Toplam Seçmen : 79.727
Açılan Sandık : 239
Açılan Sandık Oranı : % 97,95
Kullanılan Oy : 60.434
Geçerli Oy : 60.011
Katılım Oranı : % 77,43


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPRAFET VERGİLİ% 41,0624.638
AK PARTİBURHANETTİN UYSAL% 40,6624.402
İYİ PARTİDURSUN ALTIPARMAK% 17,1410.283
DİĞER% 0,53319
SAADET PARTİSİMEHMET YÜCE% 0,25153
BBPMAHMUT MALKOÇ% 0,2121
BTPOSMAN ÖĞÜT% 0,0955
DSPMÜYESSER ŞENYÜREK% 0,0424
TKPGÖKER DEBAĞOĞLU% 0,0316
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

EFLANİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,98


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM ERTUĞRUL% 45,13611
MHPHÜSNÜ AKIN% 31,46426
SAADET PARTİSİVELİ GÖZLEMECİ% 14,55197
İYİ PARTİHALİL İBRAHİM BULUT% 8,79119
DİĞER% 0,071
ESKİPAZAR

Açılan Sandık Oranı : % 50
Katılım Oranı : % 87,64


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHÜSEYİN DÖNMEZ% 56,331.130
AK PARTİMUSTAFA YARKAN% 33,75677
İYİ PARTİUĞUR KAYABAŞI% 3,4469
BBPNİYAZİ KÜÇÜKYILMAZ% 3,2966
SAADET PARTİSİRAMAZAN TURAN% 1,6533
DPİKRAM AKBAŞ% 1,2525
DİĞER% 0,24
BTPAYDIN DİKTEPE% 0,12
OVACIK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,27


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYAKUP NARTER% 53,02202
CHPHİDAYET KASIMOĞLU% 30,97118
MHPBAHRİ EROĞLU% 15,7560
SAADET PARTİSİOSMAN ULUŞAN% 0,261
SAFRANBOLU

Açılan Sandık Oranı : % 77,12
Katılım Oranı : % 81,94


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPELİF KÖSE% 42,19.525
AK PARTİALİ KAYA% 38,658.744
MHPKADIN FATMA DANIŞMAN% 16,283.682
DİĞER% 1,68379
SAADET PARTİSİORHAN GÖKMEN% 0,75169
BBPHALİL İBRAHİM KARATAŞ% 0,3988
BTPELİF CAYMAZ% 0,1636
YENİCE

Açılan Sandık Oranı : % 48,28
Katılım Oranı : % 88,89


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPZEKİ ÇAYLI% 38,961.239
AK PARTİCOŞKUN GÜVEN% 35,411.126
CHPSABRİ CEBECİK% 23,3741
DİĞER% 1,4546
SAADET PARTİSİİSMAİL KİRENLİ% 0,8226
BTPŞAKİR KABACI% 0,062

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:51 Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, MHP, Güncel
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