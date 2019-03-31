Karabük Son
1 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 244Toplam Seçmen : 79.727Açılan Sandık : 242Açılan Sandık Oranı : % 99,18Kullanılan Oy : 61.213Geçerli Oy : 60.790Katılım Oranı : % 77,42PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPRAFET VERGİLİ% 41,0624.963AK PARTİBURHANETTİN UYSAL% 40,6224.690İYİ PARTİDURSUN ALTIPARMAK% 17,1810.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|244
|Toplam Seçmen
| :
|79.727
|Açılan Sandık
| :
|242
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 99,18
|Kullanılan Oy
| :
|61.213
|Geçerli Oy
| :
|60.790
|Katılım Oranı
| :
|% 77,42
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|RAFET VERGİLİ
|% 41,06
|24.963
|AK PARTİ
|BURHANETTİN UYSAL
|% 40,62
|24.690
|İYİ PARTİ
|DURSUN ALTIPARMAK
|% 17,18
|10.443
|DİĞER
|% 0,52
|319
|SAADET PARTİSİ
|MEHMET YÜCE
|% 0,25
|155
|BBP
|MAHMUT MALKOÇ
|% 0,2
|124
|BTP
|OSMAN ÖĞÜT
|% 0,09
|56
|DSP
|MÜYESSER ŞENYÜREK
|% 0,04
|24
|TKP
|GÖKER DEBAĞOĞLU
|% 0,03
|16
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
EFLANİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 85,98
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İBRAHİM ERTUĞRUL
|% 45,13
|611
|MHP
|HÜSNÜ AKIN
|% 31,46
|426
|SAADET PARTİSİ
|VELİ GÖZLEMECİ
|% 14,55
|197
|İYİ PARTİ
|HALİL İBRAHİM BULUT
|% 8,79
|119
|DİĞER
|% 0,07
|1
ESKİPAZAR
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 50
|Katılım Oranı
| :
|% 87,64
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|HÜSEYİN DÖNMEZ
|% 56,33
|1.130
|AK PARTİ
|MUSTAFA YARKAN
|% 33,75
|677
|İYİ PARTİ
|UĞUR KAYABAŞI
|% 3,44
|69
|BBP
|NİYAZİ KÜÇÜKYILMAZ
|% 3,29
|66
|SAADET PARTİSİ
|RAMAZAN TURAN
|% 1,65
|33
|DP
|İKRAM AKBAŞ
|% 1,25
|25
|DİĞER
|% 0,2
|4
|BTP
|AYDIN DİKTEPE
|% 0,1
|2
OVACIK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 79,27
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|YAKUP NARTER
|% 53,02
|202
|CHP
|HİDAYET KASIMOĞLU
|% 30,97
|118
|MHP
|BAHRİ EROĞLU
|% 15,75
|60
|SAADET PARTİSİ
|OSMAN ULUŞAN
|% 0,26
|1
SAFRANBOLU
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 77,97
|Katılım Oranı
| :
|% 82,01
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ELİF KÖSE
|% 42,05
|9.622
|AK PARTİ
|ALİ KAYA
|% 38,67
|8.849
|MHP
|KADIN FATMA DANIŞMAN
|% 16,25
|3.718
|DİĞER
|% 1,66
|380
|SAADET PARTİSİ
|ORHAN GÖKMEN
|% 0,76
|175
|BBP
|HALİL İBRAHİM KARATAŞ
|% 0,42
|95
|BTP
|ELİF CAYMAZ
|% 0,19
|43
YENİCE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 48,28
|Katılım Oranı
| :
|% 88,89
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ZEKİ ÇAYLI
|% 38,96
|1.239
|AK PARTİ
|COŞKUN GÜVEN
|% 35,41
|1.126
|CHP
|SABRİ CEBECİK
|% 23,3
|741
|DİĞER
|% 1,45
|46
|SAADET PARTİSİ
|İSMAİL KİRENLİ
|% 0,82
|26
|BTP
|ŞAKİR KABACI
|% 0,06
|2
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:08 Kaynak: AA
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