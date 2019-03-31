Son Dakika Haberleri: Karabük Son

Karabük Son

1 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 244Toplam Seçmen : 79.727Açılan Sandık : 244Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 62.028Geçerli Oy : 61.479Katılım Oranı : % 77,8PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPRAFET VERGİLİ% 4125.204AK PARTİBURHANETTİN UYSAL% 40,524.902İYİ PARTİDURSUN ALTIPARMAK% 17,310.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 244
Toplam Seçmen : 79.727
Açılan Sandık : 244
Açılan Sandık Oranı : % 100
Kullanılan Oy : 62.028
Geçerli Oy : 61.479
Katılım Oranı : % 77,8


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPRAFET VERGİLİ% 4125.204
AK PARTİBURHANETTİN UYSAL% 40,524.902
İYİ PARTİDURSUN ALTIPARMAK% 17,310.633
DİĞER% 0,49303
SAADET PARTİSİMEHMET YÜCE% 0,32195
BBPMAHMUT MALKOÇ% 0,24147
BTPOSMAN ÖĞÜT% 0,0637
DSPMÜYESSER ŞENYÜREK% 0,0635
TKPGÖKER DEBAĞOĞLU% 0,0423
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

EFLANİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,92


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM ERTUĞRUL% 45,12610
MHPHÜSNÜ AKIN% 31,51426
SAADET PARTİSİVELİ GÖZLEMECİ% 14,57197
İYİ PARTİHALİL İBRAHİM BULUT% 8,73118
DİĞER% 0,071
ESKİPAZAR

Açılan Sandık Oranı : % 56,25
Katılım Oranı : % 88,1


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHÜSEYİN DÖNMEZ% 56,41.234
AK PARTİMUSTAFA YARKAN% 33,68737
İYİ PARTİUĞUR KAYABAŞI% 3,5277
BBPNİYAZİ KÜÇÜKYILMAZ% 3,270
SAADET PARTİSİRAMAZAN TURAN% 1,635
DPİKRAM AKBAŞ% 1,2828
DİĞER% 0,184
BTPAYDIN DİKTEPE% 0,143
OVACIK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,27


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYAKUP NARTER% 53,02202
CHPHİDAYET KASIMOĞLU% 30,97118
MHPBAHRİ EROĞLU% 15,7560
SAADET PARTİSİOSMAN ULUŞAN% 0,261
SAFRANBOLU

Açılan Sandık Oranı : % 92,37
Katılım Oranı : % 82,25


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPELİF KÖSE% 42,2511.582
AK PARTİALİ KAYA% 38,5210.560
MHPKADIN FATMA DANIŞMAN% 16,154.428
DİĞER% 1,52418
SAADET PARTİSİORHAN GÖKMEN% 0,9247
BBPHALİL İBRAHİM KARATAŞ% 0,44121
BTPELİF CAYMAZ% 0,2260
YENİCE

Açılan Sandık Oranı : % 48,28
Katılım Oranı : % 88,62


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPZEKİ ÇAYLI% 39,211.239
AK PARTİCOŞKUN GÜVEN% 35,631.126
CHPSABRİ CEBECİK% 23,45741
SAADET PARTİSİİSMAİL KİRENLİ% 0,8226
DİĞER% 0,8226
BTPŞAKİR KABACI% 0,062

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:09 Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, MHP, Güncel
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