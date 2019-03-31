Karabük Son
3 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 244Toplam Seçmen : 79.727Açılan Sandık : 244Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 62.144Geçerli Oy : 61.560Katılım Oranı : % 77,95PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPRAFET VERGİLİ% 40,9425.204AK PARTİBURHANETTİN UYSAL% 40,4524.902İYİ PARTİDURSUN ALTIPARMAK% 17,3610.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|244
|Toplam Seçmen
| :
|79.727
|Açılan Sandık
| :
|244
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Kullanılan Oy
| :
|62.144
|Geçerli Oy
| :
|61.560
|Katılım Oranı
| :
|% 77,95
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|RAFET VERGİLİ
|% 40,94
|25.204
|AK PARTİ
|BURHANETTİN UYSAL
|% 40,45
|24.902
|İYİ PARTİ
|DURSUN ALTIPARMAK
|% 17,36
|10.687
|DİĞER
|% 0,47
|289
|SAADET PARTİSİ
|MEHMET YÜCE
|% 0,36
|219
|BBP
|MAHMUT MALKOÇ
|% 0,26
|158
|DSP
|MÜYESSER ŞENYÜREK
|% 0,06
|39
|BTP
|OSMAN ÖĞÜT
|% 0,06
|38
|TKP
|GÖKER DEBAĞOĞLU
|% 0,04
|24
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
EFLANİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 86,04
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İBRAHİM ERTUĞRUL
|% 45,12
|610
|MHP
|HÜSNÜ AKIN
|% 31,51
|426
|SAADET PARTİSİ
|VELİ GÖZLEMECİ
|% 14,57
|197
|İYİ PARTİ
|HALİL İBRAHİM BULUT
|% 8,73
|118
|BTP
|HAKAN GÖRMÜŞ
|% 0,07
|1
ESKİPAZAR
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 62,5
|Katılım Oranı
| :
|% 88,45
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|HÜSEYİN DÖNMEZ
|% 56,85
|1.391
|AK PARTİ
|MUSTAFA YARKAN
|% 33,18
|812
|İYİ PARTİ
|UĞUR KAYABAŞI
|% 3,72
|91
|BBP
|NİYAZİ KÜÇÜKYILMAZ
|% 3,23
|79
|SAADET PARTİSİ
|RAMAZAN TURAN
|% 2,04
|50
|DP
|İKRAM AKBAŞ
|% 0,78
|19
|BTP
|AYDIN DİKTEPE
|% 0,2
|5
OVACIK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 79,27
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|YAKUP NARTER
|% 53,02
|202
|CHP
|HİDAYET KASIMOĞLU
|% 30,97
|118
|MHP
|BAHRİ EROĞLU
|% 15,75
|60
|SAADET PARTİSİ
|OSMAN ULUŞAN
|% 0,26
|1
SAFRANBOLU
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 99,15
|Katılım Oranı
| :
|% 82,37
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ELİF KÖSE
|% 42,2
|12.463
|AK PARTİ
|ALİ KAYA
|% 38,5
|11.370
|MHP
|KADIN FATMA DANIŞMAN
|% 16,36
|4.832
|DİĞER
|% 1,22
|360
|SAADET PARTİSİ
|ORHAN GÖKMEN
|% 0,98
|290
|BBP
|HALİL İBRAHİM KARATAŞ
|% 0,49
|145
|BTP
|ELİF CAYMAZ
|% 0,24
|72
YENİCE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 48,28
|Katılım Oranı
| :
|% 88,73
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ZEKİ ÇAYLI
|% 39,21
|1.239
|AK PARTİ
|COŞKUN GÜVEN
|% 35,63
|1.126
|CHP
|SABRİ CEBECİK
|% 23,45
|741
|SAADET PARTİSİ
|İSMAİL KİRENLİ
|% 0,82
|26
|DİĞER
|% 0,82
|26
|BTP
|ŞAKİR KABACI
|% 0,06
|2
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:54 Kaynak: AA
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