Son Dakika Haberleri: Karabük Son

Karabük Son

3 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 244Toplam Seçmen : 79.727Açılan Sandık : 244Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 62.144Geçerli Oy : 61.560Katılım Oranı : % 77,95PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPRAFET VERGİLİ% 40,9425.204AK PARTİBURHANETTİN UYSAL% 40,4524.902İYİ PARTİDURSUN ALTIPARMAK% 17,3610.

Karabük Son, System.String[]
MERKEZ

Toplam Sandık : 244
Toplam Seçmen : 79.727
Açılan Sandık : 244
Açılan Sandık Oranı : % 100
Kullanılan Oy : 62.144
Geçerli Oy : 61.560
Katılım Oranı : % 77,95


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPRAFET VERGİLİ% 40,9425.204
AK PARTİBURHANETTİN UYSAL% 40,4524.902
İYİ PARTİDURSUN ALTIPARMAK% 17,3610.687
DİĞER% 0,47289
SAADET PARTİSİMEHMET YÜCE% 0,36219
BBPMAHMUT MALKOÇ% 0,26158
DSPMÜYESSER ŞENYÜREK% 0,0639
BTPOSMAN ÖĞÜT% 0,0638
TKPGÖKER DEBAĞOĞLU% 0,0424
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

EFLANİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,04


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM ERTUĞRUL% 45,12610
MHPHÜSNÜ AKIN% 31,51426
SAADET PARTİSİVELİ GÖZLEMECİ% 14,57197
İYİ PARTİHALİL İBRAHİM BULUT% 8,73118
BTPHAKAN GÖRMÜŞ% 0,071
ESKİPAZAR

Açılan Sandık Oranı : % 62,5
Katılım Oranı : % 88,45


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHÜSEYİN DÖNMEZ% 56,851.391
AK PARTİMUSTAFA YARKAN% 33,18812
İYİ PARTİUĞUR KAYABAŞI% 3,7291
BBPNİYAZİ KÜÇÜKYILMAZ% 3,2379
SAADET PARTİSİRAMAZAN TURAN% 2,0450
DPİKRAM AKBAŞ% 0,7819
BTPAYDIN DİKTEPE% 0,25
OVACIK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,27


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYAKUP NARTER% 53,02202
CHPHİDAYET KASIMOĞLU% 30,97118
MHPBAHRİ EROĞLU% 15,7560
SAADET PARTİSİOSMAN ULUŞAN% 0,261
SAFRANBOLU

Açılan Sandık Oranı : % 99,15
Katılım Oranı : % 82,37


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPELİF KÖSE% 42,212.463
AK PARTİALİ KAYA% 38,511.370
MHPKADIN FATMA DANIŞMAN% 16,364.832
DİĞER% 1,22360
SAADET PARTİSİORHAN GÖKMEN% 0,98290
BBPHALİL İBRAHİM KARATAŞ% 0,49145
BTPELİF CAYMAZ% 0,2472
YENİCE

Açılan Sandık Oranı : % 48,28
Katılım Oranı : % 88,73


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPZEKİ ÇAYLI% 39,211.239
AK PARTİCOŞKUN GÜVEN% 35,631.126
CHPSABRİ CEBECİK% 23,45741
SAADET PARTİSİİSMAİL KİRENLİ% 0,8226
DİĞER% 0,8226
BTPŞAKİR KABACI% 0,062

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:54 Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, MHP, Güncel
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