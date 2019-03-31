Karabük Son
2 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 244Toplam Seçmen : 79.727Açılan Sandık : 244Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 62.187Geçerli Oy : 61.571Katılım Oranı : % 78PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPRAFET VERGİLİ% 40,9325.204AK PARTİBURHANETTİN UYSAL% 40,4424.901İYİ PARTİDURSUN ALTIPARMAK% 17,3610.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|244
|Toplam Seçmen
| :
|79.727
|Açılan Sandık
| :
|244
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Kullanılan Oy
| :
|62.187
|Geçerli Oy
| :
|61.571
|Katılım Oranı
| :
|% 78
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|RAFET VERGİLİ
|% 40,93
|25.204
|AK PARTİ
|BURHANETTİN UYSAL
|% 40,44
|24.901
|İYİ PARTİ
|DURSUN ALTIPARMAK
|% 17,36
|10.686
|DİĞER
|% 0,45
|276
|SAADET PARTİSİ
|MEHMET YÜCE
|% 0,38
|233
|BBP
|MAHMUT MALKOÇ
|% 0,26
|162
|DSP
|MÜYESSER ŞENYÜREK
|% 0,07
|43
|BTP
|OSMAN ÖĞÜT
|% 0,07
|41
|TKP
|GÖKER DEBAĞOĞLU
|% 0,04
|25
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
EFLANİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 86,04
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İBRAHİM ERTUĞRUL
|% 45,12
|610
|MHP
|HÜSNÜ AKIN
|% 31,51
|426
|SAADET PARTİSİ
|VELİ GÖZLEMECİ
|% 14,57
|197
|İYİ PARTİ
|HALİL İBRAHİM BULUT
|% 8,73
|118
|BTP
|HAKAN GÖRMÜŞ
|% 0,07
|1
ESKİPAZAR
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 68,75
|Katılım Oranı
| :
|% 88,11
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|HÜSEYİN DÖNMEZ
|% 57,02
|1.511
|AK PARTİ
|MUSTAFA YARKAN
|% 32,34
|857
|İYİ PARTİ
|UĞUR KAYABAŞI
|% 4,15
|110
|BBP
|NİYAZİ KÜÇÜKYILMAZ
|% 3,17
|84
|SAADET PARTİSİ
|RAMAZAN TURAN
|% 2,34
|62
|DP
|İKRAM AKBAŞ
|% 0,75
|20
|BTP
|AYDIN DİKTEPE
|% 0,23
|6
OVACIK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 79,27
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|YAKUP NARTER
|% 53,02
|202
|CHP
|HİDAYET KASIMOĞLU
|% 30,97
|118
|MHP
|BAHRİ EROĞLU
|% 15,75
|60
|SAADET PARTİSİ
|OSMAN ULUŞAN
|% 0,26
|1
SAFRANBOLU
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 82,64
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ELİF KÖSE
|% 42,21
|12.555
|AK PARTİ
|ALİ KAYA
|% 38,43
|11.429
|MHP
|KADIN FATMA DANIŞMAN
|% 16,32
|4.854
|DİĞER
|% 1,21
|360
|SAADET PARTİSİ
|ORHAN GÖKMEN
|% 1
|298
|BBP
|HALİL İBRAHİM KARATAŞ
|% 0,52
|156
|BTP
|ELİF CAYMAZ
|% 0,3
|90
YENİCE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 51,72
|Katılım Oranı
| :
|% 89,46
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ZEKİ ÇAYLI
|% 39,62
|1.331
|AK PARTİ
|COŞKUN GÜVEN
|% 35,67
|1.198
|CHP
|SABRİ CEBECİK
|% 22,72
|763
|SAADET PARTİSİ
|İSMAİL KİRENLİ
|% 1,1
|37
|DİĞER
|% 0,77
|26
|BTP
|ŞAKİR KABACI
|% 0,12
|4
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:12 Kaynak: AA
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