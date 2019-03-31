Son Dakika Haberleri: Karabük Son

Karabük Son

2 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 244Toplam Seçmen : 79.727Açılan Sandık : 244Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 62.187Geçerli Oy : 61.571Katılım Oranı : % 78PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPRAFET VERGİLİ% 40,9325.204AK PARTİBURHANETTİN UYSAL% 40,4424.901İYİ PARTİDURSUN ALTIPARMAK% 17,3610.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 244
Toplam Seçmen : 79.727
Açılan Sandık : 244
Açılan Sandık Oranı : % 100
Kullanılan Oy : 62.187
Geçerli Oy : 61.571
Katılım Oranı : % 78


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPRAFET VERGİLİ% 40,9325.204
AK PARTİBURHANETTİN UYSAL% 40,4424.901
İYİ PARTİDURSUN ALTIPARMAK% 17,3610.686
DİĞER% 0,45276
SAADET PARTİSİMEHMET YÜCE% 0,38233
BBPMAHMUT MALKOÇ% 0,26162
DSPMÜYESSER ŞENYÜREK% 0,0743
BTPOSMAN ÖĞÜT% 0,0741
TKPGÖKER DEBAĞOĞLU% 0,0425
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

EFLANİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,04


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM ERTUĞRUL% 45,12610
MHPHÜSNÜ AKIN% 31,51426
SAADET PARTİSİVELİ GÖZLEMECİ% 14,57197
İYİ PARTİHALİL İBRAHİM BULUT% 8,73118
BTPHAKAN GÖRMÜŞ% 0,071
ESKİPAZAR

Açılan Sandık Oranı : % 68,75
Katılım Oranı : % 88,11


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHÜSEYİN DÖNMEZ% 57,021.511
AK PARTİMUSTAFA YARKAN% 32,34857
İYİ PARTİUĞUR KAYABAŞI% 4,15110
BBPNİYAZİ KÜÇÜKYILMAZ% 3,1784
SAADET PARTİSİRAMAZAN TURAN% 2,3462
DPİKRAM AKBAŞ% 0,7520
BTPAYDIN DİKTEPE% 0,236
OVACIK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,27


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYAKUP NARTER% 53,02202
CHPHİDAYET KASIMOĞLU% 30,97118
MHPBAHRİ EROĞLU% 15,7560
SAADET PARTİSİOSMAN ULUŞAN% 0,261
SAFRANBOLU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,64


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPELİF KÖSE% 42,2112.555
AK PARTİALİ KAYA% 38,4311.429
MHPKADIN FATMA DANIŞMAN% 16,324.854
DİĞER% 1,21360
SAADET PARTİSİORHAN GÖKMEN% 1298
BBPHALİL İBRAHİM KARATAŞ% 0,52156
BTPELİF CAYMAZ% 0,390
YENİCE

Açılan Sandık Oranı : % 51,72
Katılım Oranı : % 89,46


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPZEKİ ÇAYLI% 39,621.331
AK PARTİCOŞKUN GÜVEN% 35,671.198
CHPSABRİ CEBECİK% 22,72763
SAADET PARTİSİİSMAİL KİRENLİ% 1,137
DİĞER% 0,7726
BTPŞAKİR KABACI% 0,124

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:12 Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, MHP, Güncel
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