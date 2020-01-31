Karabük standı EMITT'te ilgi gördü - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Karabük standı EMITT'te ilgi gördü - Son Dakika

Karabük standı EMITT'te ilgi gördü

6 saat önce

Karabük'ün, bu yıl 24'üncüsü düzenlenen EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda etkin şekilde tanıtıldığı bildirildi.

Karabük standı EMITT'te ilgi gördü, System.String[]

Karabük'ün, bu yıl 24'üncüsü düzenlenen EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda etkin şekilde tanıtıldığı bildirildi.

Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul TÜYAP'ta düzenlenen EMITT fuarının, her yıl ortalama 60 binin üzerinde sektör profesyoneli ile dünyanın dört bir yanındaki tatil yerlerinin ve seyahat şirketlerinin sunduğu fırsatlardan faydalanmak isteyen turistleri ağırladığı kaydedildi.

EMITT'te, Karabük Valiliği çatısı altında yer alan Eflani, Eskipazar, Ovacık, Safranbolu ve Yenice Belediyesi stantlarının büyük ilgi gördüğü kaydedilerek, ilçelerin tarihi, turistik, kültürel ve doğal güzelliklerinin tanıtıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Valisi Fuat Gürel, "Fuarda Karabük olarak tüm ilçelerimizle birlikte yer aldık. Çünkü ilimizin turizm alt yapısı çok iyi. Safranbolu, Eflani, Ovacık, Yenice ve Eskipazar ilçemizin kendi alanında çok önemli değerlere sahip. Yılda 1 milyonun üzerinde turist sadece Safranbolu ilçemize geliyor. Ama bu tür fuarlarda yer almak gerektiğine inanıyoruz ve onun için buradayız." ifadesini kullandı.

Fuara, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin'in de katıldığı ifade edildi.

Doğu Akdeniz, Safranbolu, Karabük, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:14 Kaynak: AA
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