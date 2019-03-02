Son Dakika Haberleri: Karabük Tarihi Eve Çarpan Kamyonun Sürücüsü Yaralandı

Karabük Tarihi Eve Çarpan Kamyonun Sürücüsü Yaralandı

16 dakika önce

Tarihi eve çarpan kamyonun sürücüsü yaralandıKARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyon, yol kenarındaki 2 katlı tarihi eve çarptı.

Tarihi eve çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyon, yol kenarındaki 2 katlı tarihi eve çarptı. Sürücü yaralandı, evde hasar oluştu.

Kaza, akşam saatlerinde Hüseyin Çelebi Mahallesi Çelik Gülersoy Caddesi'nde meydana geldi. Safranbolu Belediyesi'ne ait Burhan Esirgeyen idaresindeki 34 AE 6700 plakalı kamyon, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki 2 katlı tarihi eve çarptı. Gürültüyü duyup dışarıya çıkan Şenol Özgüven, kamyonun evine çarptığını gördü. Kazada yaralanan sürücü Burhan Esirgeyen, olay yerine gelen ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Evde hasara yol açan kamyon ise belediyeye ait vinçle önce yol kenarına kaldırıldı. Daha sonra belediyeye ait başka bir kamyonla çekilen kamyonun kepçe ile de arka tekerleklerinin havaya kaldırılıp itilerek götürülmeye çalışılması ilginç görüntü oluşturdu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 07:07 Kaynak: DHA

Çelebi, Safranbolu, Güncel
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