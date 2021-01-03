Karabük Tarım ve Orman Müdürlüğünde sürdürülebilir projelere devam edilecek - Son Dakika

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, 2021 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı genel bütçesi ile çiftçilerin talepleri doğrultusunda öncelikle sürdürülebilir projelere devam edeceklerini bildirdi.

Ayvalık, AA muhabirine, 2020 yılını Tarım ve Orman Bakanlığının talimatları doğrultusunda bitkisel ve hayvansal üretim, su ürünleri, gıda güvenliği, kırsal kalkınma, tarımsal desteklemeler ve yaşamın her alanını kapsayan faaliyetlerle tamamladıklarını söyledi.

Vali Fuat Gürel himayelerinde yürüttükleri "Ata Tohumu Ata Toprağında", "Kontrol Sizde," ve "Tarım Ekibi" gibi projelerle üreticilerin yanında olduklarını belirten Ayvalık, biyolojik çeşitliliğin korunması ve kalıntı yönetimi yönünde faaliyetler de yürüttüklerini anlattı.

Ayvalık, Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan, çiftçilerin ürettiği ürünlerin değer fiyattan pazarlanabilmesi için tüm alıcılar ve üreticilerin online platform üzerinde buluştukları Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) çalışmalarına bu yıl da devam edeceklerini ifade ederek, "Tarım ve Orman Bakanlığımız ve İl Özel İdaresi destekleri ile meyvecilik için uygun iklim koşullarına sahip olan ilimizde meyve alanlarımız genellikle arazi sınırlarında, karışık meyve ağaçları şeklindedir. Hazırlanan kapama meyvecilik projeleri ile 2020 yılında meyve alanlarımızda önceki yıla göre yüzde 9,2 artış sağlanmıştır." dedi.

"22 bin 750 kilogram muhtelif yem bitkisi tohumu dağıtıldı"

Hayvancılığın gelişimi için en önemli faktörlerden olan kaba yem açığının kapatılması için üreticilerden gelen talepler doğrultusunda geçen yıl 22 bin 750 kilogram muhtelif yem bitkisi tohumu dağıtıldığını dile getiren Ayvalık, 3 bin 175 dekar alanda ekim yapıldığını ve önceki yıl ekim alanına göre yüzde 9'luk bir artış sağlandığını vurguladı.

Ayvalık, il genelinde sertifikalı hububat tohumluğunun yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında 270 ton tohumluk dağıtıldığını bildirerek, 13 bin 500 dekar alanda ekimi sağlanarak yüzde 2,5 artış sağlandığını söyledi.

Merkeze bağlı Kahyalar köyünde yüzde 90 hibe katkısı ile gerçekleşecek olan proje kapsamında 15 üreticiye, bin 50 metrekare taban alanlı olmak üzere toplam 15 bin 750 metrekare alana modern örtü altı plastik yüksek tünel inşa edildiğini vurgulayan Ayvalık, "Su ve elektrik gibi lojistik desteğin sağlandığı seralarda iyi tarım uygulamaları kapsamında planlı üretim yapılarak, tek elden üretim arzı ve pazarlanması sağlanacaktır. İlimizde rol model teşkil edecek projede hazırlık çalışmalarında sona gelinmiş olup, toprakla tohumun buluşturulması için bahar beklenmektedir." ifadesini kullandı.

"89 Merinos ırkı koç yetiştiricilere teslim edildi"

Ayvalık, en az 25 koyunu olan ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği üyesi üreticilere mevcut sürülerinde verimliliğin arttırılması amacıyla 89 Merinos ırkı koçun teslim edildiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"2021 üretim yılına hazırlık olarak soğanlı çayı havzasında 500 dekar alanda çeltik üretimi yapan üreticilerimize 3 bin 750 kilogram ayrıca Hatipoğlu gölet havzasında bu sene ilk defa uygulanacak damlama sulama sistemli çeltik üretimi için 500 kilogram çeltik tohumu alımı yapılmıştır. 2021 yılı için Tarım ve Orman Bakanlığı genel bütçesi ile saha tecrübemiz, yaptığımız etütler ve çiftçilerimizin talepleri doğrultusunda öncelikle sürdürülebilir projelere Bakanlığımız ve Valiliğimizin destekleri ile devam edeceğiz."