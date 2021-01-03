Karabük Tarım ve Orman Müdürlüğünde sürdürülebilir projelere devam edilecek - Son Dakika

Karabük Tarım ve Orman Müdürlüğünde sürdürülebilir projelere devam edilecek

03.01.2021 12:41
Karabük Tarım ve Orman Müdürlüğünde sürdürülebilir projelere devam edilecek, System.String[]

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, 2021 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı genel bütçesi ile çiftçilerin talepleri doğrultusunda öncelikle sürdürülebilir projelere devam edeceklerini bildirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, 2021 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı genel bütçesi ile çiftçilerin talepleri doğrultusunda öncelikle sürdürülebilir projelere devam edeceklerini bildirdi.

Ayvalık, AA muhabirine, 2020 yılını Tarım ve Orman Bakanlığının talimatları doğrultusunda bitkisel ve hayvansal üretim, su ürünleri, gıda güvenliği, kırsal kalkınma, tarımsal desteklemeler ve yaşamın her alanını kapsayan faaliyetlerle tamamladıklarını söyledi.

Vali Fuat Gürel himayelerinde yürüttükleri "Ata Tohumu Ata Toprağında", "Kontrol Sizde," ve "Tarım Ekibi" gibi projelerle üreticilerin yanında olduklarını belirten Ayvalık, biyolojik çeşitliliğin korunması ve kalıntı yönetimi yönünde faaliyetler de yürüttüklerini anlattı.

Ayvalık, Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan, çiftçilerin ürettiği ürünlerin değer fiyattan pazarlanabilmesi için tüm alıcılar ve üreticilerin online platform üzerinde buluştukları Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) çalışmalarına bu yıl da devam edeceklerini ifade ederek, "Tarım ve Orman Bakanlığımız ve İl Özel İdaresi destekleri ile meyvecilik için uygun iklim koşullarına sahip olan ilimizde meyve alanlarımız genellikle arazi sınırlarında, karışık meyve ağaçları şeklindedir. Hazırlanan kapama meyvecilik projeleri ile 2020 yılında meyve alanlarımızda önceki yıla göre yüzde 9,2 artış sağlanmıştır." dedi.

"22 bin 750 kilogram muhtelif yem bitkisi tohumu dağıtıldı"

Hayvancılığın gelişimi için en önemli faktörlerden olan kaba yem açığının kapatılması için üreticilerden gelen talepler doğrultusunda geçen yıl 22 bin 750 kilogram muhtelif yem bitkisi tohumu dağıtıldığını dile getiren Ayvalık, 3 bin 175 dekar alanda ekim yapıldığını ve önceki yıl ekim alanına göre yüzde 9'luk bir artış sağlandığını vurguladı.

Ayvalık, il genelinde sertifikalı hububat tohumluğunun yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında 270 ton tohumluk dağıtıldığını bildirerek, 13 bin 500 dekar alanda ekimi sağlanarak yüzde 2,5 artış sağlandığını söyledi.

Merkeze bağlı Kahyalar köyünde yüzde 90 hibe katkısı ile gerçekleşecek olan proje kapsamında 15 üreticiye, bin 50 metrekare taban alanlı olmak üzere toplam 15 bin 750 metrekare alana modern örtü altı plastik yüksek tünel inşa edildiğini vurgulayan Ayvalık, "Su ve elektrik gibi lojistik desteğin sağlandığı seralarda iyi tarım uygulamaları kapsamında planlı üretim yapılarak, tek elden üretim arzı ve pazarlanması sağlanacaktır. İlimizde rol model teşkil edecek projede hazırlık çalışmalarında sona gelinmiş olup, toprakla tohumun buluşturulması için bahar beklenmektedir." ifadesini kullandı.

"89 Merinos ırkı koç yetiştiricilere teslim edildi"

Ayvalık, en az 25 koyunu olan ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği üyesi üreticilere mevcut sürülerinde verimliliğin arttırılması amacıyla 89 Merinos ırkı koçun teslim edildiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"2021 üretim yılına hazırlık olarak soğanlı çayı havzasında 500 dekar alanda çeltik üretimi yapan üreticilerimize 3 bin 750 kilogram ayrıca Hatipoğlu gölet havzasında bu sene ilk defa uygulanacak damlama sulama sistemli çeltik üretimi için 500 kilogram çeltik tohumu alımı yapılmıştır. 2021 yılı için Tarım ve Orman Bakanlığı genel bütçesi ile saha tecrübemiz, yaptığımız etütler ve çiftçilerimizin talepleri doğrultusunda öncelikle sürdürülebilir projelere Bakanlığımız ve Valiliğimizin destekleri ile devam edeceğiz."

Merinos, Tarım, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük Tarım ve Orman Müdürlüğünde sürdürülebilir projelere devam edilecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ne altın, ne dolar ne de euro! 2020'nin en çok kazandıranı açık ara Bitcoin oldu Ayakkabısını düşüren adam, trenin altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından sokak ortasında 18 yerinden kurşunladı Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı ifadeler: İyi çekin Memur ve emeklinin maaş zammı yarın açıklanacak enflasyon oranıyla netlik kazanacak Yılbaşı gecesi kadın kılığına girip 5 milyonluk lüks aracı çaldı! O anlar kamerada "Aşı olmayan vatan hainidir, onlara kız vermeyeceğiz" diyen Prof. Sönmez'e dava açıldı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz'den mutasyon uyarısı: İki kere önlem alın
Mehmet Ali Erbil'le ilgili müjdeli haberi yakın arkadaşı verdi: Artık destek almadan tek başına yürüyebiliyor Mehmet Ali Erbil'le ilgili müjdeli haberi yakın arkadaşı verdi: Artık destek almadan tek başına yürüyebiliyor         
12:30
ABD'de iniş sırasında kontrolden çıkan uçak bir evin oturma odasına girdi: En az 3 ölü 5 yaralı ABD'de iniş sırasında kontrolden çıkan uçak bir evin oturma odasına girdi: En az 3 ölü 5 yaralı         
12:07
Kendisini defalarca bıçaklayan gencin yanında tek cümlelik not bulundu: Anneciğim seni çok seviyorum Kendisini defalarca bıçaklayan gencin yanında tek cümlelik not bulundu: Anneciğim seni çok seviyorum         
12:03
Uğur Dündar Twitter'dan paylaştı! Yerde bulduğu 100 TL'yi vermek istediği kağıt toplayıcısının yanıtıyla şoku yaşadı Uğur Dündar Twitter'dan paylaştı! Yerde bulduğu 100 TL'yi vermek istediği kağıt toplayıcısının yanıtıyla şoku yaşadı         
11:38
Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi: Erdoğan'ın oyu yüzde 40.7, Mansur Yavaş'ın oyu yüzde 43.9 Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi: Erdoğan'ın oyu yüzde 40.7, Mansur Yavaş'ın oyu yüzde 43.9         
10:20
Polislerin peşinde olduğu oğlunu teslim olmaya ikna edemeyen baba: Hapse girsin de ailecek rahat edelim Polislerin peşinde olduğu oğlunu teslim olmaya ikna edemeyen baba: Hapse girsin de ailecek rahat edelim         
09:48
Önce dakikalarca yumruk yumruğa kavga ettiler, ardından sarılıp yollarına devam ettiler Önce dakikalarca yumruk yumruğa kavga ettiler, ardından sarılıp yollarına devam ettiler         
09:06
ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Pottinger: Virüs Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Pottinger: Virüs Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı         
08:40
Exxen'de yer alan hatalar sonrası Acun Ilıcalı açıklama yapmak zorunda kaldı: Aşırı yoğunluktan kaynaklandı Exxen'de yer alan hatalar sonrası Acun Ilıcalı açıklama yapmak zorunda kaldı: Aşırı yoğunluktan kaynaklandı         
22:39
Toprağa gömülü olarak bulunan çiftin ölümü ile ilgili korkunç detay! Çok kan akmasın diye leğene koymuşlar Toprağa gömülü olarak bulunan çiftin ölümü ile ilgili korkunç detay! Çok kan akmasın diye leğene koymuşlar         
21:27
Efsane dizi Kurtlar Vadisi, yeni adıyla şubat ayında hayranlarıyla buluşacak Efsane dizi Kurtlar Vadisi, yeni adıyla şubat ayında hayranlarıyla buluşacak         
21:12
Alp Kırşan'ın komşusu genç kadın, elleri kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu Alp Kırşan'ın komşusu genç kadın, elleri kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu         
21:09
Şeyma Subaşı, kırmızı süper minisiyle takipçilerini mest etti Şeyma Subaşı, kırmızı süper minisiyle takipçilerini mest etti         
20:40
Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı         
19:29
Traktörünün arka tekerleği çukura düşen çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait toplu mezar buldu Traktörünün arka tekerleği çukura düşen çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait toplu mezar buldu         
13:06
Aldatılan koca eve gelince, kadının sevgilisi camdan atladı Aldatılan koca eve gelince, kadının sevgilisi camdan atladı         
12:46
Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık         
09:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2021 12:51:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karabük Tarım ve Orman Müdürlüğünde sürdürülebilir projelere devam edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei